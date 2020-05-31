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  • SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı
31 Mayıs 2020 Pazar

Milli Savunma Bakanlığı'nın beklenen son dakika kararı bugün itibarıyla geldi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Nisan ayındaki terhisleri ertelenen askerler, bugün terhis oldu. Böylece haftalardır terhisler ne zaman yapılacak sorusu da cevabını bulmuş oldu. İşte kışlalardaki son dakika gelişmesi ve o anlara ilişkin görüntüler...

<p>Koronavirüs tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemlerinin bir ay uzatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde birliklerden onbinlerce askerin alınacak önlemler çerçevesinde terhis olacağını açıklamıştı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından Kayseri'deki birliklerde sabah saatlerinde terhisler başladı.  Son dakika gelişmesi ile birlikte Kayseri'den terhis olan askerler memleketlerine uğurlanırken, bazı aileler de terhis olan çocuklarını karşıladı.</p>
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemlerinin bir ay uzatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde birliklerden onbinlerce askerin alınacak önlemler çerçevesinde terhis olacağını açıklamıştı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından Kayseri'deki birliklerde sabah saatlerinde terhisler başladı.  Son dakika gelişmesi ile birlikte Kayseri'den terhis olan askerler memleketlerine uğurlanırken, bazı aileler de terhis olan çocuklarını karşıladı.

<p>AİLELER MUTLU</p><p>Terhis olan oğlunu karşılayan Fuat Ulutaş, <b>”Oğlum askerden geldi hayırlısıyla. Çok duyguluyum, heyecanlıyım, sevinçliyim. Uzun bir zamandan sonra oğlumuza kavuştuk. Devletimiz gayet güzel, düzenli bir şekilde sevkiyatlarını yaptı çocuklarımızın. Onların ve bizim sağlığımız için bir ay kadar bir erteleme oldu, bu da bence gayet mantıklıydı. Ortam biraz daha iyi şu anda. Sağlıklı bir şekilde geldiklerine inanıyorum”</b> dedi.</p>
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AİLELER MUTLU

Terhis olan oğlunu karşılayan Fuat Ulutaş, ”Oğlum askerden geldi hayırlısıyla. Çok duyguluyum, heyecanlıyım, sevinçliyim. Uzun bir zamandan sonra oğlumuza kavuştuk. Devletimiz gayet güzel, düzenli bir şekilde sevkiyatlarını yaptı çocuklarımızın. Onların ve bizim sağlığımız için bir ay kadar bir erteleme oldu, bu da bence gayet mantıklıydı. Ortam biraz daha iyi şu anda. Sağlıklı bir şekilde geldiklerine inanıyorum” dedi.

<p><b>SON DAKİKA... ASKERLER EVE DÖNÜŞ HEYECANI YAŞIYOR<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Terhis olarak memleketi Kayseri'ye gelen Ahmet Ulutaş ise, <b>”Askerden geldim, bu çok güzel. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ailemle buluştuğum için çok mutluyum. Diğer asker arkadaşlarımın da yolları açık olsun” </b>diye konuştu.</p>
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SON DAKİKA... ASKERLER EVE DÖNÜŞ HEYECANI YAŞIYOR


Terhis olarak memleketi Kayseri'ye gelen Ahmet Ulutaş ise, ”Askerden geldim, bu çok güzel. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ailemle buluştuğum için çok mutluyum. Diğer asker arkadaşlarımın da yolları açık olsun” diye konuştu.

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı<br></p>
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SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı<br></p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladıSON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladıSON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
11
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
17
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı<br></p>
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/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

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<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
24
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
26
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
31
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
32
/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
33
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
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41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
40
/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

<p>SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı</p>
41
/
41

SON DAKİKA! Ne zaman terhis olacaklarını bekliyorlardı... MSB onay verdi eve dönüşler başladı

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