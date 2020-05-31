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AİLELER MUTLU

Terhis olan oğlunu karşılayan Fuat Ulutaş, ”Oğlum askerden geldi hayırlısıyla. Çok duyguluyum, heyecanlıyım, sevinçliyim. Uzun bir zamandan sonra oğlumuza kavuştuk. Devletimiz gayet güzel, düzenli bir şekilde sevkiyatlarını yaptı çocuklarımızın. Onların ve bizim sağlığımız için bir ay kadar bir erteleme oldu, bu da bence gayet mantıklıydı. Ortam biraz daha iyi şu anda. Sağlıklı bir şekilde geldiklerine inanıyorum” dedi.