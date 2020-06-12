Tanıtımı yapılan Playstation 5 için çarpıcı son dakika görüntüleri ve yeni konsolun kalitesine ilişkin önemli kesitler gece yapılan PS5 lansmanında yer aldı.
Daha önce de büyük bir oyun konsolu devrimi olacağı vaadiyle duyurulan PS5'te özellikler şöyle sıralandı.
İŞTE PS5 TANITIMI, ÖZELLİKLERİ, GÖRÜNTÜSÜ VE OYUNLARI
Sekiz çekirdekli, 3.5 Ghz hızında AMD Zen 2 işlemci.
AMD RDNA 2 GPU.
16 GB GDDR6 RAM.
825 GB dahili SSD.
NVMe SSD slotu (hafıza artırılabilecek) USB HDD desteği.
Tempest 3D ses teknolojisi.
4K UHD Blu-Ray sürücü
Gran Tourismo da PS5'te oyun tutkunları ile artırılmış gerçeklikle ve VR desteği ile buluşacak.