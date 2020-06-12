İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8383
  • EURO
    7,7238
  • ALTIN
    379.756
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • SON DAKİKA... Playstation, yeni görüntüleriyle yeni PS5'in tanıtımını resmen yaptı! İşte PS5'in yeni görüntüleri

SON DAKİKA... Playstation, yeni görüntüleriyle yeni PS5'in tanıtımını resmen yaptı! İşte PS5'in yeni görüntüleri

SON DAKİKA... Playstation, yeni görüntüleriyle yeni PS5'in tanıtımını resmen yaptı! İşte PS5'in yeni görüntüleri
12 Haziran 2020 Cuma

SON DAKİKA! Sony Playstation 5'in (PS5) tanıtımı resmen yapılmış oldu. Dün gece saat 23.00'da başlayan lansman gösterimini milyonlarca oyun sever PS4 konsol kullanıcısı ilgiyle izledi. PS5'in çıkış tarihi itibarıyla sahip olabilecekleri oyunları ve bu oyunların görüntülerini görme imkanı bulan kullanıcıların olumlu ve olumsuz eleştirileri oldu. Teknik olarak yüksek düzeyli bir oyun konsolu olarak tasarlanan PS5 Sony Playstation'un yeni görüntüleri ve 2020 oyunları büyük ilgi gördü. PS5 alan tüm kullancılara GTA 5'in de varsayılan olarak yüklü geleceği de tanıtım lansman videosunda duyuruldu. Playstation 5 tanıtımında oyunlara ilişkin görüntülere yer verilirken PS5'in gövdesi ve oyun kolları da tüm açılardan tanıtıldı. İşte PS5 tanıtımından son dakika görüntüleri ve canlı yayından kesitler

<p>Tanıtımı yapılan Playstation 5 için çarpıcı son dakika görüntüleri ve yeni konsolun kalitesine ilişkin önemli kesitler gece yapılan PS5 lansmanında yer aldı. </p>
1
/
137

Tanıtımı yapılan Playstation 5 için çarpıcı son dakika görüntüleri ve yeni konsolun kalitesine ilişkin önemli kesitler gece yapılan PS5 lansmanında yer aldı. 

<p>Daha önce de büyük bir oyun konsolu devrimi olacağı vaadiyle duyurulan PS5'te özellikler şöyle sıralandı. </p>
2
/
137

Daha önce de büyük bir oyun konsolu devrimi olacağı vaadiyle duyurulan PS5'te özellikler şöyle sıralandı. 

<p>İŞTE PS5 TANITIMI, ÖZELLİKLERİ, GÖRÜNTÜSÜ VE OYUNLARI</p><p><br></p><p>Sekiz çekirdekli, 3.5 Ghz hızında AMD Zen 2 işlemci. </p>
3
/
137

İŞTE PS5 TANITIMI, ÖZELLİKLERİ, GÖRÜNTÜSÜ VE OYUNLARI


Sekiz çekirdekli, 3.5 Ghz hızında AMD Zen 2 işlemci. 

<p>AMD RDNA 2 GPU.</p>
4
/
137

AMD RDNA 2 GPU.

<p> 16 GB GDDR6 RAM. </p>
5
/
137

 16 GB GDDR6 RAM. 

<p>825 GB dahili SSD. </p>
6
/
137

825 GB dahili SSD. 

<p>NVMe SSD slotu (hafıza artırılabilecek) USB HDD desteği. </p>
7
/
137

NVMe SSD slotu (hafıza artırılabilecek) USB HDD desteği. 

<p>Tempest 3D ses teknolojisi. </p>
8
/
137

Tempest 3D ses teknolojisi. 

<p>4K UHD Blu-Ray sürücü</p>
9
/
137

4K UHD Blu-Ray sürücü

10
/
137

<p>Gran Tourismo da PS5'te oyun tutkunları ile artırılmış gerçeklikle ve VR desteği ile buluşacak.</p>
11
/
137

Gran Tourismo da PS5'te oyun tutkunları ile artırılmış gerçeklikle ve VR desteği ile buluşacak.

12
/
137

13
/
137

14
/
137

15
/
137

16
/
137

17
/
137

18
/
137

19
/
137

20
/
137

21
/
137

22
/
137

23
/
137

24
/
137

25
/
137

26
/
137

27
/
137

28
/
137

29
/
137

30
/
137

31
/
137

32
/
137

33
/
137

34
/
137

35
/
137

36
/
137

37
/
137

38
/
137

39
/
137

40
/
137

41
/
137

42
/
137

43
/
137

44
/
137

45
/
137

46
/
137

47
/
137

48
/
137

49
/
137

50
/
137

51
/
137

52
/
137

53
/
137

54
/
137

55
/
137

56
/
137

57
/
137

58
/
137

59
/
137

60
/
137

61
/
137

62
/
137

63
/
137

64
/
137

65
/
137

66
/
137

67
/
137

68
/
137

69
/
137

70
/
137

71
/
137

72
/
137

73
/
137

74
/
137

75
/
137

76
/
137

77
/
137

78
/
137

79
/
137

80
/
137

81
/
137

82
/
137

83
/
137

84
/
137

85
/
137

86
/
137

87
/
137

88
/
137

89
/
137

90
/
137

91
/
137

92
/
137

93
/
137

94
/
137

95
/
137

96
/
137

97
/
137

98
/
137

99
/
137

100
/
137

101
/
137

102
/
137

103
/
137

104
/
137

105
/
137

106
/
137

107
/
137

108
/
137

109
/
137

110
/
137

111
/
137

112
/
137

113
/
137

114
/
137

115
/
137

116
/
137

117
/
137

118
/
137

119
/
137

120
/
137

121
/
137

122
/
137

123
/
137

124
/
137

125
/
137

126
/
137

127
/
137

128
/
137

129
/
137

130
/
137

131
/
137

132
/
137

133
/
137

134
/
137

135
/
137

136
/
137

137
/
137

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.