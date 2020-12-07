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Ben Fenerbahçe'ye oynarken bizim lehimize bir sürü hata olmadı değil, oldu ama birkaç yıldır tuhaf bir algı var Türkiye'de. Yoksa geçen 2 sene dışında genelde 2. olan, şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Özellikle 2010-11 sezonu sonrasında hiçbir kulübün yaşamadığı şeyler yaşandı ve hala toparlama aşamasında.