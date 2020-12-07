Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği ve hakem Ali Palabıyık'ın tartışıldığı mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Sağdan, soldan falan gitmeyelim, ben yıllarca futbol oynadım. Bir hakem, bir takımın sertliğine müsaade ediyorsa zaten ben anlarım. Biraz daha sertlik yaparım, uçarım. Ali Palabıyık'ın Altay'a teşekkür etmesi lazım, seni doğuran ana babaya teşekkürler, yoksa bende FIFA falan kalmazdı demesi lazım. Denizlispor son pasları yanlış takıma attı, Ali Palabıyık'a atsalardı o kaçırmazdı.
Penaltı vesaire onları geçtim, oyundan ben anlarım. Havada geliyor, 6 yerine 8 gösteriyor falan. Fenerbahçe ilk yarıda domine etti, yarım pozisyonu var Denizlispor'un. 2. yarıda maç dengede giderken kırılma noktası geldi, oyuncu kafaya çıktı, ne olduğu belirsiz şekilde top Altay'ın kucağına geldi. VAR'daki Arda Kardeşler, 2 senede Fenerbahçe'nin lehine 3-4 penaltı vermişti. Antep maçında, Rize'de vermişti.
Ben Fenerbahçeliyim, çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Her kulübe saygılıyımdır. Mümkün olduğu kadar da, bazen abartılı şekilde el frenini çekiyoruz. 20 senedir yorumcuyum, 20 yıldır görmemiştim.
Arda Kardeşler bizim görmediğimiz bir penaltı gördü, VAR da onayladı. Penaltı ile muhattap olan oyuncu A, hocam niye gidiyorsun demiş, B, küfür etmiş olabilir. Küfür ettiyse zaten at, hakaret ettiyse at. Niye gidiyorsun dediğinde sarıyı verirsen, üstüne 2. sarıyı verip gönderirsin.
SON DAKİKALARDA KALECİ ALTAY'A ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VAR
Hakem o kadar ezildi ki Altay sanki birkaç santim çizgiden çıktı penaltıdan, onu da tekrarlatsa daha vahim olabilirdi. Son dakikalarda kaleci Altay'a adam öldürmeye teşebbüs var, çok emin kendinden, penaltı çaldı. 0-0 giden oyunda sertliklere müsaade eden hakem, son dakikada lap diye görmediği pozisyona penaltı verdi. Ben VAR'da olsam, rezil kepaze olduk, daha da rezil olmayalım, verme derim.
Altay çok büyük performans gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonunda art arda 3 tane pozisyon çıkardı, çok başarılı oldu. Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı olmamalı, kurtaramamalı. Maç 2-2 bitse, şuydu, buydu diyecekler. Bazıları Türk futbolunun önüne geçmeye çalışıyor. Bunu Erman hoca zaman zaman söylüyor. Genel kanıya baktığımızda insanlar yeni yüzlerden mutlu. Yeni yüzlerin de babası maalesef oğlum Fenerli, Galatasaraylı falan yaktı. Yürekli olsunlar, hayatınızda göremeyeceğiniz bir imkan var ve seyircisi oynuyorsunuz.
Fenerbahçe 4 şehir takımı olmak üzere, deplasmanda 4 maçı kazandı. Bu takımlar vasat olsa da, İstanbul'da güçlü deplasmanda Galatasaray ile berabere kaldı. Fenerbahçe'nin deplasmandaki performansı rekorudur. İçeride de 2 mağlubiyet aldı, beklenmedik kötü başladı.
Ali Palabıyık, görmediği pozisyona penaltı verdi, 90. dakikada verdiği penaltıyı kesin görmedi! Neyi gördün? Fenerbahçe'nin aleyhine verilen 4 penaltı, 3-4 kırmızı kart var. Verilmesin demiyorum, verilecek tabii ki! Karagümrük maçında nasıl 2 penaltı verdi ve biz de doğru verdiler dedik. Cüneyt Çakır geçen sene 11 haftada 10 maç yönetiyordu, şimdi 5. Şimdi papuç pahalı, yeni yüzler geldi diyorlar. Bu yılki konsantrasyonu daha yüksek. Eskiden iyi de olsalar, kötü de olsalar gidiyorlardı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında karşılıklı hatalar yapılmıştı. Bu maçı hafife almak yanlış bir kere. 25 milyon taraftarı olan, 1 milyon nüfuslu Denizli'nin önüne çıkıyorsun. Küçük görme hakkın yok. Yarın sen, ben yokuz, Fenerbahçe var. Camianın gözünün içine baka baka 'Kralınız benim' dersen olmaz.
Ben Fenerbahçe'ye oynarken bizim lehimize bir sürü hata olmadı değil, oldu ama birkaç yıldır tuhaf bir algı var Türkiye'de. Yoksa geçen 2 sene dışında genelde 2. olan, şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Özellikle 2010-11 sezonu sonrasında hiçbir kulübün yaşamadığı şeyler yaşandı ve hala toparlama aşamasında.
Henüz Sosa kıvamında değil, tam formunda değil. 90 artıları bitirdiği maçı ben hatırlamıyorum. Pelkas'ın çıkmadığı maç var mı, ona bir baksınlar. Herhalde dördüncü hakeme baştan veriyorlar ilk bunu çıkaracağız diye. Topu ileri taşıyabilen bir oyuncu bu, çıkmak zorunda mı? İlk değişikliği Cisse ile yapardım, iki kontra oyuncusu bırakırdım.
Elinde Türkiye'nin en iyi hücumcu bekin var, Beşiktaş maçında yedek oturtuyorsun. Bugün bir top kesti, 2 Fenerbahçeli, 2 Denizlili oyuncu var, kime çarpsa gol olacak. Senin elinde bir silah var, niye macera! Konya maçına Novak ile başla yine. Caner Erkin, hücum oynayan bir takım için ligin en etkili sol bek oyuncusu.
Bazen bazı olaylar hayır olarak dönebilir. Perotti'nin sakatlığı var, özverisine bakacaksın yetenek dışında. Valencia'ya, Ferdi'ye bakacaksın, ayırt etme şansı oldu şimdi hocanın. Belki bedeller ödedi. Mutlak suretle bunlardan ders çıkarmalı.
Fenerbahçe 23 puanı cebine koydu. Alanya'nın da 23 puanı var. Herkes puan kaybedebilir ama ben Nisan ayında 1. ve 2. sıradaki takımın alttakilerden uzaklaşacağını düşünüyorum.
Mert Hakan'ın Sivas'taki rahatlığını daha görmedim. Formayı istiyorum, ben buradayım mesajı var ama güven problemi var şu anda. Erol hoca elindeki en iyi kadroyu çıkarmaya çalışıyor.