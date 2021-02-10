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  • Son düzlükte can pazarı! 'Ağzına kum dolmuş, dili boğazına kaçmıştı'

Son düzlükte can pazarı! 'Ağzına kum dolmuş, dili boğazına kaçmıştı'

Son düzlükte can pazarı! 'Ağzına kum dolmuş, dili boğazına kaçmıştı'
10 Şubat 2021 Çarşamba

Adana'da uzun yıllar birçok yarışa ev sahipliği yapan Yeşiloba Hipodromu'nda geçen hafta cumartesi günü son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü. Düşen jokeylerden Hışman Çizik, yerde hareketsiz kalan apranti Harun Çanakçı'ya müdahale ederek, arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkarıp, hayatını kurtardı.

<p>Adana'daki Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen 10'uncu koşuda son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü. <br></p>
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Adana'daki Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen 10'uncu koşuda son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü.

<p>Adana'daki Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen 10'uncu koşuda son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü. </p>
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Adana'daki Yeşiloba Hipodromu'nda 6 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen 10'uncu koşuda son düzlükte birbirlerine takılan atlar düştü.

<p>Hışman Çizik ve Vedat Abiş kazanın ardından ayağa kalkarken, Harun Çanakçı ise yerde hareketsiz kaldı. </p>
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Hışman Çizik ve Vedat Abiş kazanın ardından ayağa kalkarken, Harun Çanakçı ise yerde hareketsiz kaldı.

<p>Çizik ve Abiş, Çanakçı'nın yardımına koştu. Çizik, dili boğazına kaçan Çanakçı'ya müdahale etti. </p>
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Çizik ve Abiş, Çanakçı'nın yardımına koştu. Çizik, dili boğazına kaçan Çanakçı'ya müdahale etti.

<p>Çizik, büyük bir soğukkanlılıkla sağlık görevlileri gelene kadar arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı. </p>
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Çizik, büyük bir soğukkanlılıkla sağlık görevlileri gelene kadar arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı.

<p>Gelen ambulansla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çanakçı, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.</p>
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Gelen ambulansla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çanakçı, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

<p><b>BAŞARILI JOKEY OLAY ANINI ANLATTI: YERDE TİTRİYORDU</b></p><p><br></p><p>2015 yılında Apranti Eğitim Merkezi'nden mezun olduktan sonra at binmeye başlayan ve bugüne kadar 5 bin 863 yarışta 736 birincilik elde ederek başarılı jokeyler arasına ismini yazdıran Hışman Çizik, apranti Harun Çanakçı'yı kurtardığı anı anlattı. </p>
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BAŞARILI JOKEY OLAY ANINI ANLATTI: YERDE TİTRİYORDU


2015 yılında Apranti Eğitim Merkezi'nden mezun olduktan sonra at binmeye başlayan ve bugüne kadar 5 bin 863 yarışta 736 birincilik elde ederek başarılı jokeyler arasına ismini yazdıran Hışman Çizik, apranti Harun Çanakçı'yı kurtardığı anı anlattı.

<p>Sağlık durumu iyi olan Çanakçı'yı hastanede ilk ziyaret eden Çizik, hayatını kurtardığı arkadaşına sarılıp, gözyaşı döktü.</p>
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Sağlık durumu iyi olan Çanakçı'yı hastanede ilk ziyaret eden Çizik, hayatını kurtardığı arkadaşına sarılıp, gözyaşı döktü.

<p>Hışman Çizik o anları şöyle anlattı: </p>
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Hışman Çizik o anları şöyle anlattı:

<p>'Kaza sonrası Harun'u yerde görünce fırladım yanına, titriyordu.' </p>
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'Kaza sonrası Harun'u yerde görünce fırladım yanına, titriyordu.'

<p>'Ağzına kum dolmuştu ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini zor da olsa çıkarttım. Bilinçsizdi ve dilini istemsizce ısırdı.'</p>
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'Ağzına kum dolmuştu ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini zor da olsa çıkarttım. Bilinçsizdi ve dilini istemsizce ısırdı.'

<p>'Zor da olsa hemen ağzını açarak dilini tekrar içeri soktum ve o an nefes almaya başladı. Allah onu sevdiklerine bağışladı'</p>
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'Zor da olsa hemen ağzını açarak dilini tekrar içeri soktum ve o an nefes almaya başladı. Allah onu sevdiklerine bağışladı'

<p><b>CEZA ALDIĞI KURULA TEŞEKKÜRLE DÖNDÜ</b></p><p><br></p><p>Jokey Hışman Çizik, önceki yarış günlerinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığı Komiserler Kurulu'na çağrıldı. </p>
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CEZA ALDIĞI KURULA TEŞEKKÜRLE DÖNDÜ


Jokey Hışman Çizik, önceki yarış günlerinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığı Komiserler Kurulu'na çağrıldı.

<p>Komiserler Kurulu yetkilileri, Çizik'e, müdahale edip arkadaşının hayatını kurtardığı için teşekkür etti.</p>
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Komiserler Kurulu yetkilileri, Çizik'e, müdahale edip arkadaşının hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

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