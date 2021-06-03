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Sörloth'un 'Come to Trabzonspor' isyanı! 'Lütfen beni aramayın'

Sörloth'un 'Come to Trabzonspor' isyanı! 'Lütfen beni aramayın'
03 Haziran 2021 Perşembe

Trabzonsporlu taraftarların, bordo mavili takıma dönmesi için sosyal medyada 'Come to Trabzonspor' kampanyası başlattığı Alexander Sörloth aşırı ilgiden bunaldı! İşte Norveçli golcünün bu duruma isyanını yansıttığı paylaşımı...

<p>2019-20 sezonunda <b>Trabzonspor</b>'da top koşturan ve attığı 24 golle Süper Lig'in gol kralı olan, ardından RB Leipzig'e transfer olan <b>Alexander Sörloth</b>, bordo-mavili taraftarın yoğun ilgisi karşısında sessiz kalamadı.</p>
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2019-20 sezonunda Trabzonspor'da top koşturan ve attığı 24 golle Süper Lig'in gol kralı olan, ardından RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarın yoğun ilgisi karşısında sessiz kalamadı.

<p>Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcuya sosyal medya hesabından yüz binlerce Trabzonspor taraftarı <b>'Trabzonspor'a gel'</b> anlamındaki <b>'Come to Trabzonspor'</b> mesajını atarken Sörloth bu duruma dair açıklama yaptı.</p>
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Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcuya sosyal medya hesabından yüz binlerce Trabzonspor taraftarı 'Trabzonspor'a gel' anlamındaki 'Come to Trabzonspor' mesajını atarken Sörloth bu duruma dair açıklama yaptı.

<p>Twitter hesabından bir paylaşım yapan 25 yaşındaki futbolcunun açıklaması şöyle:</p>
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Twitter hesabından bir paylaşım yapan 25 yaşındaki futbolcunun açıklaması şöyle:

<p>'Merhaba Trabzonspor taraftarı, sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ancak lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık.'</p>
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'Merhaba Trabzonspor taraftarı, sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ancak lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık.'

<p><b>'BİLDİRİMLERİ KAPATTIM, TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM'</b></p><p><br></p><p>'Trabzonspor'a gel' yorumları hakkında Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, <b>'Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler'</b> dedi.</p>
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'BİLDİRİMLERİ KAPATTIM, TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM'


'Trabzonspor'a gel' yorumları hakkında Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, 'Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler' dedi.

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