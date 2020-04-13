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MESSI MUTLU OLMUYOR

Bazen ben bir rakibimi geçiyorum ve mutlu oluyorum ancak Messi olmuyor. Biraz daha sürüyor topu, az daha sürüyor. 2-3-4 kez geçiyor rakipleri üst üste, çünkü yapabiliyor. Onunla ve ona karşı oynadım, harika bir oyuncu. Her saniye seni şaşırtabiliyor, hep bir çözüm bulabiliyor.