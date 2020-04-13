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  • Sosa'dan çarpıcı açıklamalar! 'Bana futbolu aşılayan Maradona'ydı'

Sosa'dan çarpıcı açıklamalar! 'Bana futbolu aşılayan Maradona'ydı'

Sosa'dan çarpıcı açıklamalar! 'Bana futbolu aşılayan Maradona'ydı'
13 Nisan 2020 Pazartesi

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı ve aynı zamanda takım kaptanı Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

<p><b>JOSE SOSA'DAN AÇIKLAMALAR</b></p><p>Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, kariyeriyle ilgili konuştu ve futbola başlama öyküsünden, oyun tarzındaki değişikliklere birçok şeyi dikkat çeken ifadelerle anlattı.</p>
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JOSE SOSA'DAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, kariyeriyle ilgili konuştu ve futbola başlama öyküsünden, oyun tarzındaki değişikliklere birçok şeyi dikkat çeken ifadelerle anlattı.

<p><strong>'ONA FUTBOLU ANNESİ ÖĞRETTİ' DİYORLAR</strong></p><p>Evimizin önünde küçük bir alan vardı ve orada erkekler ile kızlar turnuvalar yapıyordu. Annem de oynayan kadınlar arasındaydı, çok yetenekliydi. Babama, 'Ona futbolu annesi öğretti' diyorlar.</p>
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'ONA FUTBOLU ANNESİ ÖĞRETTİ' DİYORLAR

Evimizin önünde küçük bir alan vardı ve orada erkekler ile kızlar turnuvalar yapıyordu. Annem de oynayan kadınlar arasındaydı, çok yetenekliydi. Babama, 'Ona futbolu annesi öğretti' diyorlar.

<p><strong>FUTBOLUN CİNSİYETLE ALAKASI YOK</strong></p><p>Bence futbolun cinsiyetle alakası yok. Kadınlar da her seviyede bu oyunu oynayabiliyor. Benim kızlarımın annesi Carolina da, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Türkiye de bu konuda kadınları destekliyor.</p>
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FUTBOLUN CİNSİYETLE ALAKASI YOK

Bence futbolun cinsiyetle alakası yok. Kadınlar da her seviyede bu oyunu oynayabiliyor. Benim kızlarımın annesi Carolina da, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Türkiye de bu konuda kadınları destekliyor.

<p><strong>KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ AN</strong></p><p>2014 Dünya Kupası öncesinde elemelerde tüm maçlarda oynamıştım, güçlü bir gruptaydık. Sabella, kupa öncesi son kararını verirken bana seçilmediğimi söyledi. Kariyerimdeki en kötü andı. Sonrasında onunla konuşmadım.</p>
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KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ AN

2014 Dünya Kupası öncesinde elemelerde tüm maçlarda oynamıştım, güçlü bir gruptaydık. Sabella, kupa öncesi son kararını verirken bana seçilmediğimi söyledi. Kariyerimdeki en kötü andı. Sonrasında onunla konuşmadım.

<p><strong>MESSI MUTLU OLMUYOR</strong></p><p>Bazen ben bir rakibimi geçiyorum ve mutlu oluyorum ancak Messi olmuyor. Biraz daha sürüyor topu, az daha sürüyor. 2-3-4 kez geçiyor rakipleri üst üste, çünkü yapabiliyor. Onunla ve ona karşı oynadım, harika bir oyuncu. Her saniye seni şaşırtabiliyor, hep bir çözüm bulabiliyor.</p>
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MESSI MUTLU OLMUYOR

Bazen ben bir rakibimi geçiyorum ve mutlu oluyorum ancak Messi olmuyor. Biraz daha sürüyor topu, az daha sürüyor. 2-3-4 kez geçiyor rakipleri üst üste, çünkü yapabiliyor. Onunla ve ona karşı oynadım, harika bir oyuncu. Her saniye seni şaşırtabiliyor, hep bir çözüm bulabiliyor.

<p><strong>MESSI VE RIQUELME ŞAŞIRTTI</strong></p><p>Kariyerimde beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Messi ve Riquelme. 2008 Olimpiyatlarında onlarla oynadım. Harika bir oyun görüşleri var. Sonra, Veron. 31 yaşında, Arjantin'i şaşırtan bir oyun oynuyordu. Bayern Münih'te de Ribery ve Ze Roberto ile oynadım, ikisi de teknik ve çok fit oyunculardı.</p>
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MESSI VE RIQUELME ŞAŞIRTTI

Kariyerimde beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Messi ve Riquelme. 2008 Olimpiyatlarında onlarla oynadım. Harika bir oyun görüşleri var. Sonra, Veron. 31 yaşında, Arjantin'i şaşırtan bir oyun oynuyordu. Bayern Münih'te de Ribery ve Ze Roberto ile oynadım, ikisi de teknik ve çok fit oyunculardı.

<p><strong>ZAMANLA FUTBOL DEĞİŞTİ</strong></p><p>Bir orta sha oyuncusunun oyun görüşü ve oyunu anlayışı iyi olmalı. Önceleri serbest oynuyordum ancak Simeone 4-4-2 oynayarak, benden vazgeçti ve Avrupa'da serbest bir oyuncu olarak oynamanın zor olduğunu anlattı. Gençken herkesi geçebileceğini düşünüyorsunuz ancak zamanla futbol değişti.</p>
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ZAMANLA FUTBOL DEĞİŞTİ

Bir orta sha oyuncusunun oyun görüşü ve oyunu anlayışı iyi olmalı. Önceleri serbest oynuyordum ancak Simeone 4-4-2 oynayarak, benden vazgeçti ve Avrupa'da serbest bir oyuncu olarak oynamanın zor olduğunu anlattı. Gençken herkesi geçebileceğini düşünüyorsunuz ancak zamanla futbol değişti.

<p><strong>DENGEYİ BULMALIYDIM</strong></p><p>Futbolda istatistikler çok gelişti. Messi - Ronaldo çekişmesi de numaraları geliştirdi. O yüzden artık adam geçme iş görmemeye başladı. Sürekli gol ya da asist yapmak zorundaydım. Ben de başlarda adam geçen bir oyuncuydum ancak anladım ki daha sakin, daha düşünerek, daha takımı ilk plana alarak oynamam gerekiyordu. Böylece dengeyi bulmalıydım.</p>
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DENGEYİ BULMALIYDIM

Futbolda istatistikler çok gelişti. Messi - Ronaldo çekişmesi de numaraları geliştirdi. O yüzden artık adam geçme iş görmemeye başladı. Sürekli gol ya da asist yapmak zorundaydım. Ben de başlarda adam geçen bir oyuncuydum ancak anladım ki daha sakin, daha düşünerek, daha takımı ilk plana alarak oynamam gerekiyordu. Böylece dengeyi bulmalıydım.

<p><strong>SADECE MARADONA'YI SEVERDİM</strong></p><p>Küçükken çok maç izlemezdim. Sürekli futbol oynardım. A takım maçları öncesinde çocuklar oynardı ve orada kurabiye yerdik. Ben sadece Maradona'yı izlemeyi severdim, tüm çocuklar Maradona'yı severdi. Bana futbol oynama hevesini aşılayan adam, Maradona'ydı.</p>
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SADECE MARADONA'YI SEVERDİM

Küçükken çok maç izlemezdim. Sürekli futbol oynardım. A takım maçları öncesinde çocuklar oynardı ve orada kurabiye yerdik. Ben sadece Maradona'yı izlemeyi severdim, tüm çocuklar Maradona'yı severdi. Bana futbol oynama hevesini aşılayan adam, Maradona'ydı.

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