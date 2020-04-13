JOSE SOSA'DAN AÇIKLAMALAR
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, kariyeriyle ilgili konuştu ve futbola başlama öyküsünden, oyun tarzındaki değişikliklere birçok şeyi dikkat çeken ifadelerle anlattı.
'ONA FUTBOLU ANNESİ ÖĞRETTİ' DİYORLAR
Evimizin önünde küçük bir alan vardı ve orada erkekler ile kızlar turnuvalar yapıyordu. Annem de oynayan kadınlar arasındaydı, çok yetenekliydi. Babama, 'Ona futbolu annesi öğretti' diyorlar.
FUTBOLUN CİNSİYETLE ALAKASI YOK
Bence futbolun cinsiyetle alakası yok. Kadınlar da her seviyede bu oyunu oynayabiliyor. Benim kızlarımın annesi Carolina da, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Türkiye de bu konuda kadınları destekliyor.
KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ AN
2014 Dünya Kupası öncesinde elemelerde tüm maçlarda oynamıştım, güçlü bir gruptaydık. Sabella, kupa öncesi son kararını verirken bana seçilmediğimi söyledi. Kariyerimdeki en kötü andı. Sonrasında onunla konuşmadım.
MESSI MUTLU OLMUYOR
Bazen ben bir rakibimi geçiyorum ve mutlu oluyorum ancak Messi olmuyor. Biraz daha sürüyor topu, az daha sürüyor. 2-3-4 kez geçiyor rakipleri üst üste, çünkü yapabiliyor. Onunla ve ona karşı oynadım, harika bir oyuncu. Her saniye seni şaşırtabiliyor, hep bir çözüm bulabiliyor.
MESSI VE RIQUELME ŞAŞIRTTI
Kariyerimde beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Messi ve Riquelme. 2008 Olimpiyatlarında onlarla oynadım. Harika bir oyun görüşleri var. Sonra, Veron. 31 yaşında, Arjantin'i şaşırtan bir oyun oynuyordu. Bayern Münih'te de Ribery ve Ze Roberto ile oynadım, ikisi de teknik ve çok fit oyunculardı.
ZAMANLA FUTBOL DEĞİŞTİ
Bir orta sha oyuncusunun oyun görüşü ve oyunu anlayışı iyi olmalı. Önceleri serbest oynuyordum ancak Simeone 4-4-2 oynayarak, benden vazgeçti ve Avrupa'da serbest bir oyuncu olarak oynamanın zor olduğunu anlattı. Gençken herkesi geçebileceğini düşünüyorsunuz ancak zamanla futbol değişti.
DENGEYİ BULMALIYDIM
Futbolda istatistikler çok gelişti. Messi - Ronaldo çekişmesi de numaraları geliştirdi. O yüzden artık adam geçme iş görmemeye başladı. Sürekli gol ya da asist yapmak zorundaydım. Ben de başlarda adam geçen bir oyuncuydum ancak anladım ki daha sakin, daha düşünerek, daha takımı ilk plana alarak oynamam gerekiyordu. Böylece dengeyi bulmalıydım.
SADECE MARADONA'YI SEVERDİM
Küçükken çok maç izlemezdim. Sürekli futbol oynardım. A takım maçları öncesinde çocuklar oynardı ve orada kurabiye yerdik. Ben sadece Maradona'yı izlemeyi severdim, tüm çocuklar Maradona'yı severdi. Bana futbol oynama hevesini aşılayan adam, Maradona'ydı.