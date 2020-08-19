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Sosa'nın Fenerbahçe'yi neden seçtiği belli oldu

Sosa'nın Fenerbahçe'yi neden seçtiği belli oldu
19 Ağustos 2020 Çarşamba

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere... Jose Sosa ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli ekip transferi kısa süre içinde açıklayacak. Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren, Estudiantes ve Arap kulüplerinden de teklifler alan Arjantinli futbolcunun neden sarı lacivertli takımı tercih ettiği de belli oldu. İşte detaylar...

<p>Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. </p>
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Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

<p>Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Mame Thiam'ı da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Jose Sosa transferinde geri sayıma geçti.</p>
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Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Mame Thiam'ı da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Jose Sosa transferinde geri sayıma geçti.

<p>Orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışına giren Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali karşısında görüşmeler yapmış ve olumlu sonuç almıştı.</p>
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Orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışına giren Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali karşısında görüşmeler yapmış ve olumlu sonuç almıştı.

<p>Böylece kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yönelen Kadıköy ekibi, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.</p>
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Böylece kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yönelen Kadıköy ekibi, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

<p><b>EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN</b></p><p><br></p><p>Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu.</p>
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EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN


Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu.

<p>Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, <b>kariyerini orada sürdürmek istemedi.</b></p>
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Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi.

<p>Estudiantes'ten gelen öneri ise çok <b>cazip değildi.</b></p>
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Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi.

<p>Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan <b>en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan</b> geldi.</p>
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Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.

<p>İki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den <b>1,5 milyon euro maaş </b>ve <b>1,5 milyon euro imza parası </b>alacak.</p>
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İki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ve 1,5 milyon euro imza parası alacak.

<p>Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.


Milliyet

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