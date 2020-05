8 / 20



- Trabzon'da yaşadığınız ilginç anılardan bahseder misiniz?





'Trabzonspor'a geldik birkaç hafta oynadık. Havaalanında biri geldi, 'Do you speak English' dedi. Biz de 'Yes' diye yanıt verdik. Daha sonra 'Arçil - Şota' dedi ve gitti. Onun İngilizcesi o kadardı.' (Gülerek)