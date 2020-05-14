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- Özbekistan Ligi'ni sormak istiyorum. Pakhtakor takımı ile dolu dizgin devam ediyorsunuz. 2019'da çifte kupa, tebrik ediyorum sizi. Bu sezon nasıl gidecek sizin için?





'Şampiyonlar Ligi ile başladık. Bir İran takımı bir de Birleşik Arap Emirlikleri takımıydı; ikisini de kazandık. Gomis'in oynadığı Al-Hilal takımı ile karşılaşacaktık ama virüsten dolayı ertelendi. Özbekistan Ligi için de herkes beklemede, burada çok büyük vakalar yok. 35 milyon ülkede 2000-2500 vaka var. Aslında Gürcistan da virüsle mücadele konusunda epey başarı gösterdi. Tüm doktorlara saygılarımı gönderiyorum, 600 vaka vardı, yarısı iyileşti.'