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Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için 100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.