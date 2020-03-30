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Sözleşme imzalandı... Jandarma son teknolojilerle donatılacak

Sözleşme imzalandı... Jandarma son teknolojilerle donatılacak
30 Mart 2020 Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

<p>AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.</p><p>Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.</p>
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.

Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.

<p>Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için 100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.</p>
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Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için 100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.

<p><b>- YENİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK</b><br></p>
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- YENİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK

<p>Bu sözleşmeyle JEMUS Projesi'ndeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek.</p>
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Bu sözleşmeyle JEMUS Projesi'ndeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek.

<p>Buna göre, yazılımsal milli kripto algoritması tasarlanacak. Yerli VHF el, araç ve sabit merkez telsiz anteni ortaya konulacak. Yerli bina içi kapsama teçhizatı oluşturulacak. Yerli Coğrafi Bilgi Sistemi ve ASELSAN yazılımları Jandarma Genel Komutanlığı talepleri doğrultusunda geliştirilecek. İHA Dar Bant Tekrarlayıcı Telsizi (röle) ortaya konulacak. Kablolu drone ile taşınabilir Mobil Tekrarlayıcı Merkezi (röle) geliştirilecek. ULAK AŞ'nin katkılarıyla zırhlı araca monteli Geniş Bant Haberleşme Sistemi ve İHA Small Cell Baz İstasyonu tasarlanacak.</p>
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Buna göre, yazılımsal milli kripto algoritması tasarlanacak. Yerli VHF el, araç ve sabit merkez telsiz anteni ortaya konulacak. Yerli bina içi kapsama teçhizatı oluşturulacak. Yerli Coğrafi Bilgi Sistemi ve ASELSAN yazılımları Jandarma Genel Komutanlığı talepleri doğrultusunda geliştirilecek. İHA Dar Bant Tekrarlayıcı Telsizi (röle) ortaya konulacak. Kablolu drone ile taşınabilir Mobil Tekrarlayıcı Merkezi (röle) geliştirilecek. ULAK AŞ'nin katkılarıyla zırhlı araca monteli Geniş Bant Haberleşme Sistemi ve İHA Small Cell Baz İstasyonu tasarlanacak.

<p><b>- İL SAYISI 73'E ÇIKACAK</b><br></p>
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- İL SAYISI 73'E ÇIKACAK

<p>JEMUS, bilginin en küçük jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirildi.</p>
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JEMUS, bilginin en küçük jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirildi.

<p>Yurt genelinde kurulumu tamamlanan sistemle, kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulama ve sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkanlar elde edildi.</p>
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Yurt genelinde kurulumu tamamlanan sistemle, kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulama ve sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkanlar elde edildi.

<p>JEMUS, şu ana kadar 68 ilde kuruldu. Sözleşmesi imzalanan 5 ille sayı 73'e ulaşacak.<br></p>
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JEMUS, şu ana kadar 68 ilde kuruldu. Sözleşmesi imzalanan 5 ille sayı 73'e ulaşacak.

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