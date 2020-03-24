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'Hocam bana bir program uyguladı. Verdiği programa uymaya çalışıyorum koparma, silkme gibi çalışmalarım var. Koronavirüs benim çalışmamı etkiledi. Antrenman salonumuz kapandığından virüsün hırsıyla antrenmanımı yapıyorum. Evde daha sağlıklı besleniyorum. Ailem ben dışarıda antrenmanımı yaparken bana destek oluyor. Hem moral veriyor hem de dua ediyor.'