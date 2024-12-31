1 / 12



OCAK

- Futbol dünyası, 2024'ün ilk ayında Alman Franz Beckenbauer ve Brezilyalı Mario Zagallo'nun yasını tuttu. 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan 'Kaiser' lakaplı Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdi. FIFA Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isim olan Zagallo ise 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

- Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Atlanta Hawks karşısındaki 73 sayılık performansıyla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

- Alman kulübü Bayern Münih'in 30 milyon avro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

- Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

- Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.