OCAK
- Futbol dünyası, 2024'ün ilk ayında Alman Franz Beckenbauer ve Brezilyalı Mario Zagallo'nun yasını tuttu. 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan 'Kaiser' lakaplı Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdi. FIFA Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isim olan Zagallo ise 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.
- Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Atlanta Hawks karşısındaki 73 sayılık performansıyla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.
- Alman kulübü Bayern Münih'in 30 milyon avro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
- Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.
- Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.
ŞUBAT
- Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.
- Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muci ve Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin transfer edildiğini açıkladı.
- Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.
MART
- Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.
- Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atma mutluluğunu yaşadı.
- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftarlarla Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında arbede yaşandı.
- A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti. Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.
NİSAN
- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.
- PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
- Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.
- İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı.
MAYIS
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve NİSAN
- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.
- PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
- Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.
- İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı.son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.
- Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
- İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktörlük görevi için Hollandalı Arne Slot ile anlaşma sağlandı.
- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.
- Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.
- Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
- Xavi Hernandez ile yollarını ayıran Barcelona'da teknik direktörlük görevine Alman Hansi Flick getirildi.
HAZİRAN
- Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.
- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesini kazanan Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.
- Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftarlara açık gerçekleştirildi.
- Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirildi.
- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.
- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.
- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti.
- Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva olarak tanınan Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'yı kadrosuna kattı.
TEMMUZ
-A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Ay-yıldızlılar, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.
- İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.
- Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Törende Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç-Şevval İlayda ekibi, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya elde etti. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.
- UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla' Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
AĞUSTOS
- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamındaki bisiklet branşı yol yarışı kategorisinde birçok noktada Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
-A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.
- Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 8 madalya kazandı
- Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti. Bu madalya, Tokyo 2020'den sonra ikinci kez Mülteci Paralimpik Takımı ismiyle yarışan ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) bayrağını kullanan ekibin ilk madalyası oldu.
EYLÜL
-Fransa'nın başkenti Paris'teki paralimpik oyunlarında Türkiye 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya elde etti.
-Futbolda yılın en büyük transferlerinden birine Galatasaray imza attı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen'i İtalya'nın Napoli takımından kiraladı.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşası tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'ni (BGM) açtı.
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
EKİM
- Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, organizasyonda 2. kez dünya şampiyonu oldu.
-Türkiye Basketbol Federasyonunda Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunda ise Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.
-Ekim ayında ayrıca Altın Top (Ballon d'Or) ödülü sahibi buldu. Yılın futbolcusuna verilen ödülü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.
KASIM
-Tenisin efsane isimlerinden İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.
-A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderliğini garantileyerek 11. kez Avrupa Şampiyonası biletini aldı.
- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
-Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat, 'İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.' dedi.
Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldı duyuruldu.
ARALIK
-Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan son dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.
-Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi. Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısında mevcut başkan Şeref Eroğlu aday olmazken başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.
- A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.
- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Seçim sonrası başkanlık seçimini Serdal Adalı kazandı.