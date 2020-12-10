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Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tören için hazırlanan Azadlık Meydanı'nın çevresindeki binalar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve 'Karabağ Azerbaycan'dır' yazılı posterlerle süslendi.