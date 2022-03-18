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1. 1915 Çanakkale Köprüsü (Türkiye)





1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür. 2022 yılında trafiğe açılan köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur.