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Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu

Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu
22 Eylül 2021 Çarşamba

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3 yıllık sözleşme imzalattığı Stefan Kuntz'un alacağı ücret belli oldu.

<p>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), <b>A Milli Takım</b>'ın başına Alman teknik adam <b>Stefan Kuntz'</b>u getirdiğini pazartesi günü resmen duyurdu. </p>
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz'u getirdiğini pazartesi günü resmen duyurdu.

<p>Milli takım teknik direktörleri her defasında aldıkları maaşlarla da futbol kamuoyunu meşgul ediyorlar. </p>
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Milli takım teknik direktörleri her defasında aldıkları maaşlarla da futbol kamuoyunu meşgul ediyorlar.

<p>Özellikle başarısız sonuçlar alındığında maaş ve primler manşetlere taşınıyor.</p>
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Özellikle başarısız sonuçlar alındığında maaş ve primler manşetlere taşınıyor.

<p><b>STEFAN KUNTZ NE KADAR MAAŞ ALACAK?</b><br></p><p><br></p><p>Peki yeni teknik direktör Stefan Kuntz, TFF'den yıllık ne kadar maaş alacak? </p>
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STEFAN KUNTZ NE KADAR MAAŞ ALACAK?


Peki yeni teknik direktör Stefan Kuntz, TFF'den yıllık ne kadar maaş alacak?

<p>Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre 58 yaşındaki teknik adam, <b>yıllık 1.5 milyon euro</b> maaş alacak. </p>
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Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre 58 yaşındaki teknik adam, yıllık 1.5 milyon euro maaş alacak.

<p>Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık <b>15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor.</b> Ancak Alman hoca maaşını euro cinsinden alacak. </p>
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Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık 15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor. Ancak Alman hoca maaşını euro cinsinden alacak.

<p><b>KUNTZ, GÜNEŞ'İN YARISI KADAR MAAŞ ALACAK</b><br></p><p><br></p><p>Kuntz'dan önce millilerin başında yer alan Şenol Güneş, TFF ile yıllık <b>3.2 milyon euroya</b> sözleşme imzalamıştı. Ancak, söz konusu sözleşme 1 Haziran 2019 tarihindeki euronun değeri karşılığında Türk Lirası'na çevrilmişti. Bu da <b>20 milyon 800 TL'ye </b>tekabül etmişti. Güneş'in ücreti her yıl enflasyon oranında artırıldı. </p>
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KUNTZ, GÜNEŞ'İN YARISI KADAR MAAŞ ALACAK


Kuntz'dan önce millilerin başında yer alan Şenol Güneş, TFF ile yıllık 3.2 milyon euroya sözleşme imzalamıştı. Ancak, söz konusu sözleşme 1 Haziran 2019 tarihindeki euronun değeri karşılığında Türk Lirası'na çevrilmişti. Bu da 20 milyon 800 TL'ye tekabül etmişti. Güneş'in ücreti her yıl enflasyon oranında artırıldı.

<p>Güneş'in bu yılki ücreti yaklaşık <b>30 milyon liraydı. </b>Bu durumda TL bazında bugünkü döviz kuruna göre hesaplandığında <b>Stefan Kuntz, Şenol Güneş'in yarısı bir maaşa millilere 3 yıllık imza attı.</b></p>
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Güneş'in bu yılki ücreti yaklaşık 30 milyon liraydı. Bu durumda TL bazında bugünkü döviz kuruna göre hesaplandığında Stefan Kuntz, Şenol Güneş'in yarısı bir maaşa millilere 3 yıllık imza attı.

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