İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4022
  • EURO
    6,9172
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    90110.8

Su-57 en ağır yük, maksimum irtifa ve hızda uçtu

Su-57 en ağır yük, maksimum irtifa ve hızda uçtu
25 Mart 2020 Çarşamba

Savaş pilotları Su-57'yi en ağır yük, maksimum irtifa ve hızda test etti. / star.com.tr

<p>Rus Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri pilotlarının güney Rusya'nın Astrahan bölgesinde beşinci nesil Su-57 avcı uçağı ile uçmaya başladığını açıkladı.</p>
1
/
21

Rus Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri pilotlarının güney Rusya'nın Astrahan bölgesinde beşinci nesil Su-57 avcı uçağı ile uçmaya başladığını açıkladı.

2
/
21

<p>Açıklamada, Su-57 uçakları, tek ve grup halinde, hava muharebe ve muharebe kullanımı unsurlarını uygulayarak uçuş görevlerini tamamladığı ifade edildi.</p>
3
/
21

Açıklamada, Su-57 uçakları, tek ve grup halinde, hava muharebe ve muharebe kullanımı unsurlarını uygulayarak uçuş görevlerini tamamladığı ifade edildi.

<p>Bakanlık, uçuşların ağır yüklerin yanı sıra maksimum hız ve irtifada gerçekleştirildiğini açıkladı.</p>
4
/
21

Bakanlık, uçuşların ağır yüklerin yanı sıra maksimum hız ve irtifada gerçekleştirildiğini açıkladı.

<p>Açıklamada, uçağın iç kısımda bulunan silahlar ve gizlilik için geliştirilen radar emici kaplama ile donatıldığı belirtildi.</p>
5
/
21

Açıklamada, uçağın iç kısımda bulunan silahlar ve gizlilik için geliştirilen radar emici kaplama ile donatıldığı belirtildi.

<p>Bakanlık, Su-57'lerden 76 adet almayı planladığını da hatırlattı.</p>
6
/
21

Bakanlık, Su-57'lerden 76 adet almayı planladığını da hatırlattı.

<p><b>SU-57 (Suhoy / PAK FA) BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI PEOJESİ </b></p><p>T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır.<br></p>
7
/
21

SU-57 (Suhoy / PAK FA) BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI PEOJESİ 

T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır.

8
/
21

<p>Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ilk defa 29 Ocak 2010'da göklere çıktı.</p>
9
/
21

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ilk defa 29 Ocak 2010'da göklere çıktı.

<p>Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.</p>
10
/
21

Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.

11
/
21

<p>Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.</p>
12
/
21

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

<p>Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaş uçağıdır.</p>
13
/
21

Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaş uçağıdır.

<p>Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır.</p>
14
/
21

Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır.

<p>Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza erişiyor.</p>
15
/
21

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza erişiyor.

<p>Uçak 5,8 saat uçabiliyor ve 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor.</p>
16
/
21

Uçak 5,8 saat uçabiliyor ve 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor.

17
/
21

<p>35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.</p>
18
/
21

35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

<p>Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini </p>
19
/
21

Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini 

20
/
21

21
/
21

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.