Rus Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri pilotlarının güney Rusya'nın Astrahan bölgesinde beşinci nesil Su-57 avcı uçağı ile uçmaya başladığını açıkladı.
Açıklamada, Su-57 uçakları, tek ve grup halinde, hava muharebe ve muharebe kullanımı unsurlarını uygulayarak uçuş görevlerini tamamladığı ifade edildi.
Bakanlık, uçuşların ağır yüklerin yanı sıra maksimum hız ve irtifada gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklamada, uçağın iç kısımda bulunan silahlar ve gizlilik için geliştirilen radar emici kaplama ile donatıldığı belirtildi.
Bakanlık, Su-57'lerden 76 adet almayı planladığını da hatırlattı.
SU-57 (Suhoy / PAK FA) BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI PEOJESİ
T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır.
Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ilk defa 29 Ocak 2010'da göklere çıktı.
Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.
Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.
Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaş uçağıdır.
Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır.
Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza erişiyor.
Uçak 5,8 saat uçabiliyor ve 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor.
35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.
Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini