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Başkan Ali Koç, yayıncı kuruluşa da büyük tepki gösterdi. İşte Ali Koç'un yayıncı kuruluş ile ilgili sözleri;

Yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum, inşallah yayınlarla. Sezon başından beri yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan ve bizimle alakası olmayan maçta tezahürat efektiyle ilgili şanssızlık oldu. Özür açıklamasını samimi bulmadık.