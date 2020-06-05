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Sumudica Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeyi verdi! 'Hagi'den eğitim aldı, başarılı olur'

Sumudica Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeyi verdi! 'Hagi'den eğitim aldı, başarılı olur'
05 Haziran 2020 Cuma

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen futbolcular için önemli bir açıklama geldi.

<p>Süper Lig'in yeniden başlaması için geri sayım sürerken hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.</p>
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Süper Lig'in yeniden başlaması için geri sayım sürerken hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

<p>Transfer çalışmalarını yürütürken geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray listesinde Steaua Bükreş'te forma giyen Florinel Coman'ı almıştı.<br></p>
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Transfer çalışmalarını yürütürken geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray listesinde Steaua Bükreş'te forma giyen Florinel Coman'ı almıştı.

<p>Fenerbahçe ise Reading'in golcüsü George Puscas'ı listesine almıştı.<br></p>
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Fenerbahçe ise Reading'in golcüsü George Puscas'ı listesine almıştı.

<p>Florinel Coman için Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali, 'Coman'ı satacağım ancak kaça satacağımı henüz bilmiyorum. Ligin sonunda belli olacak. Ne o, ne de ben bonservisini bilmiyoruz. Kimi satacak olursam olayım, şu anda bedelini bilemem. Ancak Galatasaray için, 'Güle güle' diyebilirim' sözlerini kullanmıştı</p>
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Florinel Coman için Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali, 'Coman'ı satacağım ancak kaça satacağımı henüz bilmiyorum. Ligin sonunda belli olacak. Ne o, ne de ben bonservisini bilmiyoruz. Kimi satacak olursam olayım, şu anda bedelini bilemem. Ancak Galatasaray için, 'Güle güle' diyebilirim' sözlerini kullanmıştı

<p><b>PARA SORUNLARI VAR </b></p><p>Becali ayrıca, 'Galatasaray'ın ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan başkan, 'Fatih Terim ya da Galatasaray’dan kimseyle konuşmadım. Coman ile de konuşmadım. Galatasaray transfer için para vermiyor. Para sorunları var' demişti.</p>
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PARA SORUNLARI VAR

Becali ayrıca, 'Galatasaray'ın ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan başkan, 'Fatih Terim ya da Galatasaray’dan kimseyle konuşmadım. Coman ile de konuşmadım. Galatasaray transfer için para vermiyor. Para sorunları var' demişti.

<p>Gaziantep FK’nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızlar için önemli açıklamalar yaptı.</p>
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Gaziantep FK’nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızlar için önemli açıklamalar yaptı.

<p>Sporx'in haberine göre, Sumudica açıklamasında, 'Coman'ı Galatasaray'ın istediği haberlerini ben de okudum. Türkiye'ye transferi onun için çok iyi olurdu, burada yapabilir. Türk gazeteciler bana sürekli Coman'ı soruyor, ben de çok iyi bir transfer olacağını söylüyorum' şeklinde konuştu..</p>
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Sporx'in haberine göre, Sumudica açıklamasında, 'Coman'ı Galatasaray'ın istediği haberlerini ben de okudum. Türkiye'ye transferi onun için çok iyi olurdu, burada yapabilir. Türk gazeteciler bana sürekli Coman'ı soruyor, ben de çok iyi bir transfer olacağını söylüyorum' şeklinde konuştu..

<p><b>ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLUR </b></p><p>Rumen teknik adam sözlerini, 'Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Puscas'ı istediğini yazıyorlar. Puscas da burada kesin başarılı olur. İkisi de yetenekli' ifadelerini kullandı.</p>
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ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLUR

Rumen teknik adam sözlerini, 'Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Puscas'ı istediğini yazıyorlar. Puscas da burada kesin başarılı olur. İkisi de yetenekli' ifadelerini kullandı.

<p>Florinel Coman'ı tarif eden Sumudica, 'Nasıl oynanacağını bilir, dinler, bilir, Hagi'den eğitim aldı. Türkiye'de çok kolay oynayabilir. Aynı zamanda güç de kazandı' dedi.</p>
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Florinel Coman'ı tarif eden Sumudica, 'Nasıl oynanacağını bilir, dinler, bilir, Hagi'den eğitim aldı. Türkiye'de çok kolay oynayabilir. Aynı zamanda güç de kazandı' dedi.

<p><b>GALATASARAY'DA BAŞARILI OLUR </b></p><p>Coman'ın Galatasaray'da başarılı olacağını kaydeden Sumudica, 'Coman hakkında şunu söyleyebilirim, eğer Türkiye'ye gelirse başarılı bir transfer olacaktır' açıklamasını yaptı</p>
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GALATASARAY'DA BAŞARILI OLUR

Coman'ın Galatasaray'da başarılı olacağını kaydeden Sumudica, 'Coman hakkında şunu söyleyebilirim, eğer Türkiye'ye gelirse başarılı bir transfer olacaktır' açıklamasını yaptı

<p>Coman, Steau'da Bükreş ekibiyle bu sezon 35 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 15 gol bıraktı, 7 de asist yaptı.</p>
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Coman, Steau'da Bükreş ekibiyle bu sezon 35 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 15 gol bıraktı, 7 de asist yaptı.

<p>Bu sezon 33 resmi maçta görev yapan Rumen santrfor, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.(</p>
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Bu sezon 33 resmi maçta görev yapan Rumen santrfor, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.(

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