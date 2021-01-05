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Sumudica liderliği çifte telliyle kutladı!

Sumudica liderliği çifte telliyle kutladı!
05 Ocak 2021 Salı

Gaziantep FK, Ankaragücü'nü 2-0 yenerek Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kırmızı siyah takımın hocası Marius Sumudica, karşılaşma sonrası galibiyeti sahada çifte telli oynayarak kutladı.

<p>Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, <b>'Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır.'</b> dedi</p>
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Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, 'Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır.' dedi

<p>Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.</p>
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Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

<p>Maçı kazanmak için çok çaba harcadıklarını belirten Sumudica, şunları kaydetti:</p>
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Maçı kazanmak için çok çaba harcadıklarını belirten Sumudica, şunları kaydetti:

<p>'Zemin gerçekten çok kötüydü. Zeminden şikayetçiyim. Niye böyle oldu anlamadım. Çünkü takım oyun kuran bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum.' </p>
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'Zemin gerçekten çok kötüydü. Zeminden şikayetçiyim. Niye böyle oldu anlamadım. Çünkü takım oyun kuran bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum.' 

<p>'Şehrimizin ileri gelenleri, taraftarı bu takıma yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Eğer bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz kaldığımız yerden devam ederiz.'</p>
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'Şehrimizin ileri gelenleri, taraftarı bu takıma yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Eğer bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz kaldığımız yerden devam ederiz.'

<p>Bir gazetecinin <b>'Süper Lig'in yeni lideri oldunuz konuyla ilgili yorumunuz nedir' </b>demesi üzerine Sumudica, lider olmanın önemli olmadığını önemli olanın puan toplamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:</p>
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Bir gazetecinin 'Süper Lig'in yeni lideri oldunuz konuyla ilgili yorumunuz nedir' demesi üzerine Sumudica, lider olmanın önemli olmadığını önemli olanın puan toplamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

<p>'Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır. Bugün lideriz 1 saat sonra rakiplerimizin maçları var. Bir saat sonra belki ikinci belki de üçüncü olacağız. 31 puan önemli bizim için.' </p>
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'Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır. Bugün lideriz 1 saat sonra rakiplerimizin maçları var. Bir saat sonra belki ikinci belki de üçüncü olacağız. 31 puan önemli bizim için.' 

<p>'4 maçımız daha var ne kadar puan alırsak o kadar avantajlıyız. Transfer döneminde kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var.'</p>
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'4 maçımız daha var ne kadar puan alırsak o kadar avantajlıyız. Transfer döneminde kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var.'

<p>Bu arada sahadan 2-0 galip ayrılan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica karşılaşma sonrası çifte telli oynayarak 3 puanı kutladı.</p>
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Bu arada sahadan 2-0 galip ayrılan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica karşılaşma sonrası çifte telli oynayarak 3 puanı kutladı.

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