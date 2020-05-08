İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1046
  • EURO
    7,7128
  • ALTIN
    392.95
  • BIST100
    98508.8

Süper Ay dünya genelinde doyumsuz manzaralar oluşturdu

Süper Ay dünya genelinde doyumsuz manzaralar oluşturdu
08 Mayıs 2020 Cuma

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gözlenen 2020'nin son Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

<p>2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay’ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu. </p>
1
/
47

2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay’ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

<p> Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen Süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı.</p>
2
/
47

 Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen Süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı.

<p>Ay’ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi. </p>
3
/
47

Ay’ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi. 

<p> Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve bu yıl dördüncü kez gözlenen Süper Ay, ABD, İtalya, Fransa, Hindistan, Avustralya, Almanya, Meksika, Guatemala, Türkiye, Avusturya gibi birçok ülkede görüntülendi.</p>
4
/
47

 Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve bu yıl dördüncü kez gözlenen Süper Ay, ABD, İtalya, Fransa, Hindistan, Avustralya, Almanya, Meksika, Guatemala, Türkiye, Avusturya gibi birçok ülkede görüntülendi.

5
/
47

6
/
47

7
/
47

8
/
47

9
/
47

10
/
47

11
/
47

12
/
47

13
/
47

14
/
47

15
/
47

16
/
47

<p>Süper ay ya da çiçek ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, ABD'nin New York kentinde güzel görüntü oluşturdu.</p>
17
/
47

Süper ay ya da çiçek ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, ABD'nin New York kentinde güzel görüntü oluşturdu.

18
/
47

19
/
47

20
/
47

21
/
47

22
/
47

23
/
47

24
/
47

25
/
47

26
/
47

27
/
47

28
/
47

29
/
47

30
/
47

31
/
47

32
/
47

33
/
47

34
/
47

35
/
47

36
/
47

37
/
47

38
/
47

39
/
47

40
/
47

<p>Yüksekova ilçesinde akşam bulutların az olmasıyla beraber ’Süper Ay’ net bir şekilde görülürken vatandaşlar tarafından hayran hayran bırakılırken, doyumsuz manzara oluştu.</p>
41
/
47

Yüksekova ilçesinde akşam bulutların az olmasıyla beraber ’Süper Ay’ net bir şekilde görülürken vatandaşlar tarafından hayran hayran bırakılırken, doyumsuz manzara oluştu.

42
/
47

43
/
47

44
/
47

45
/
47

46
/
47

47
/
47

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.