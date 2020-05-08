2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay’ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen Süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı.
Ay’ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi.
Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve bu yıl dördüncü kez gözlenen Süper Ay, ABD, İtalya, Fransa, Hindistan, Avustralya, Almanya, Meksika, Guatemala, Türkiye, Avusturya gibi birçok ülkede görüntülendi.
Süper ay ya da çiçek ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, ABD'nin New York kentinde güzel görüntü oluşturdu.
Yüksekova ilçesinde akşam bulutların az olmasıyla beraber ’Süper Ay’ net bir şekilde görülürken vatandaşlar tarafından hayran hayran bırakılırken, doyumsuz manzara oluştu.