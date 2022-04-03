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Süper Lig maçında ortalık karıştı!

Süper Lig maçında ortalık karıştı!
3 Nisan 2022 Pazar

Kasımpaşa'nın Gaziantep FK'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik meydana geldi.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ederken, ev sahibi ekip karşılaşmanın 22. dakikasında Hajradinovic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. </p>
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ederken, ev sahibi ekip karşılaşmanın 22. dakikasında Hajradinovic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

<p>Konuk ekip 35. dakikada Djilobodji'nin golüyle öne geçerken, Kasımpaşa ise 41. dakikada Muleka'nın attığı golle 10 kişi kalmasına rağmen eşitliği sağladı. </p>
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Konuk ekip 35. dakikada Djilobodji'nin golüyle öne geçerken, Kasımpaşa ise 41. dakikada Muleka'nın attığı golle 10 kişi kalmasına rağmen eşitliği sağladı.

<p>Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi.</p>
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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi.

<p>Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.</p>
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Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.

<p>İşte Kasımpaşa - Gaziantep FK maçından kareler...</p>
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İşte Kasımpaşa - Gaziantep FK maçından kareler...

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