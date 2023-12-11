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İLK AYRILIK BAŞAKŞEHİR'DEN GELDİ





Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör değişikliği Başakşehir'de yaşandı. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırarak, Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi. İlk 4 haftada puanla tanışamayan Gaziantep FK da Erdal Güneş ile vedalaşarak daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı. Kayserispor'da da Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi. Tolunay Kafkas idaresinde Süper Lig'in ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü'nde ise takımın başına Emre Belözoğlu geldi.

