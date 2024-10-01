Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. Şu ana kadar ligde 7 maç oynandı. Süper Lig'de forma giyen yıldızlar gollerini atmaya başladı ve şimdiden gol krallığı için kıyasıya bir rekabet başladı. İşte yeni sezonda en çok gol atanlar...
9) Nuno da Costa (Kasımpaşa) | 4 gol
8) Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 4 gol
7) Jules Olivier Ntcham (Samsunspor) | 4 gol
6) Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 4 gol
5) Braian Samudio (Antalyaspor) | 4 gol
4) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | 4 gol
3) Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol
2) Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 5 gol