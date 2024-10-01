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  • Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte gol krallığı yarışındaki son durum

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte gol krallığı yarışındaki son durum

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte gol krallığı yarışındaki son durum
1 Ekim 2024 Salı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun gol krallığı yarışında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışta 3 büyüklerden 4 isim yer alırken Sivasspor ise 2 yıldızıyla listede kendine yer buldu. İşte detaylar...

<p>Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. Şu ana kadar ligde 7 maç oynandı. Süper Lig'de forma giyen yıldızlar gollerini atmaya başladı ve şimdiden gol krallığı için kıyasıya bir rekabet başladı. İşte yeni sezonda en çok gol atanlar...</p>
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. Şu ana kadar ligde 7 maç oynandı. Süper Lig'de forma giyen yıldızlar gollerini atmaya başladı ve şimdiden gol krallığı için kıyasıya bir rekabet başladı. İşte yeni sezonda en çok gol atanlar...

<p>9) Nuno da Costa (Kasımpaşa) | 4 gol</p>
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9) Nuno da Costa (Kasımpaşa) | 4 gol

<p>8) Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 4 gol</p>
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8) Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 4 gol

<p>7) Jules Olivier Ntcham (Samsunspor) | 4 gol</p>
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7) Jules Olivier Ntcham (Samsunspor) | 4 gol

<p>6) Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 4 gol</p>
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6) Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 4 gol

<p>5) Braian Samudio (Antalyaspor) | 4 gol</p>
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5) Braian Samudio (Antalyaspor) | 4 gol

<p>4) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | 4 gol</p>
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4) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | 4 gol

<p>3) Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol</p>
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3) Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol

<p>2) Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 5 gol</p>
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2) Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 5 gol
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