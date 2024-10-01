1 / 9



Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. Şu ana kadar ligde 7 maç oynandı. Süper Lig'de forma giyen yıldızlar gollerini atmaya başladı ve şimdiden gol krallığı için kıyasıya bir rekabet başladı. İşte yeni sezonda en çok gol atanlar...