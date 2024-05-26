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GÖZLER TADIC VE SZYMANSKI'DE

Dusan Tadic (9 gol & 13 asist) ve Sebastian Szymanski (9 gol & 11 asist), İstanbulspor ağlarını havalandırmaları durumunda Alex'ten (28 gol & 14 asist; 2010/11) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir sezonda hem gol hem de asist sayısında çift haneli sayılara ulaşan ilk isimler olacak. Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana bunu aynı sezonda başaran takım arkadaşları bulunmuyor.