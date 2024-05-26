Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe maçı kazanması ve Galatasaray'ın İstanbulspor'a yenilmesi durumunda şampiyon olacak. Kritik maç öncesi öne çıkabilecek 10 istatistik....
23 MAÇIN 20'Sİ KAYIPSIZ
İstanbulspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe (1B 1M), rakibini ağırladığı daha önceki 23 karşılaşmanın 20'sini kayıpsız geçmişti (1B 2M).
İSTANBUL'UN EN FAZLA YENİLDİĞİ TAKIM
Süper Lig tarihinde en fazla yenildiği takım Fenerbahçe olan İstanbulspor (7G 8B 36M), son altı randevuyu kazanamadı (1B 5M) ve bu karşılaşmalarda kalesinde 21 gol gördü (ortalama 3.5 gol).
EVİNDE SON 5 MAÇ KAYIPSIZ
Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kayıpsız geçen Fenerbahçe (İsmail Kartal), bir Türk teknik direktör yönetiminde daha uzun bir seriyi en son Aralık 2013-Nisan 2014 arasındaki dönemde Ersun Yanal ile yaşadı (8G).
18 MAÇTA 35 GOL
Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı 18 maçta 35 gol yiyen İstanbulspor (ortalama 1.94), lig tarihinde sadece iki sezonda kalesinde maç başına daha fazla gol gördü (2.00; 1998/99 & 1960/61).
ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR
Fenerbahçe bu maçı kazanması ve Konyaspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihindeki 20'nci şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde son haftaya puan durumunun ikinci sırasında girerek şampiyonluk ipini göğüslediği bir sezon bulunmuyor. Bu şekilde şampiyon olan son ekip ise Bursaspor (2009/10).
EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ
Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe (26 maç; 20G 6B), lig tarihinde daha uzun seri yakaladığı iki sezonu da şampiyon olarak tamamladı (28 maç; 1973/74 & 27 maç; 1988/89).
EN YÜKSEK ORTALAMALARIN SAHİBİ
Bu sezon Süper Lig'de maç başına 2.4 xG üreten ve 35.3 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Fenerbahçe, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek ortalamaların sahibi konumunda.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN İLK
Kariyerinde ilk kez üst üste iki lig maçında gol atan Fenerbahçe stoperi Çağlar Söyüncü (vs Galatasaray & Kayserispor), tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (2015/16 1. Lig).
GÖZLER TADIC VE SZYMANSKI'DE
Dusan Tadic (9 gol & 13 asist) ve Sebastian Szymanski (9 gol & 11 asist), İstanbulspor ağlarını havalandırmaları durumunda Alex'ten (28 gol & 14 asist; 2010/11) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir sezonda hem gol hem de asist sayısında çift haneli sayılara ulaşan ilk isimler olacak. Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana bunu aynı sezonda başaran takım arkadaşları bulunmuyor.
İSMAİL KARTAL'IN HEDEFİ
Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet oranı (%72; 64/89) ve puan ortalaması (2.37) yakalayan Türk teknik direktör olan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekiple hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim olmak istiyor (Aykut Kocaman).