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Süper Lig'de tarihi sezon! Şampiyonluk kızıştı, düşme hattı yanıyor

Süper Lig'de tarihi sezon! Şampiyonluk kızıştı, düşme hattı yanıyor
14 Temmuz 2020 Salı

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 3 büyüklerin geride kalmasıyla zirve Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a kaldı. Bir diğer çekişmede alt sıralarda yaşanıyor. İşte Süper Lig tablosu...

<p>32. haftada lider Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken, takipçisi Trabzonspor ise Denizlispor'a konuk oldu.</p>
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32. haftada lider Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken, takipçisi Trabzonspor ise Denizlispor'a konuk oldu.

<p>Başakşehir şampiyonluğu garantileme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.</p>
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Başakşehir şampiyonluğu garantileme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

<p>Trabzonspor ise Denizli deplasmanında öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalarak puan farkını 1'e indirme fırsatını tepti.</p>
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Trabzonspor ise Denizli deplasmanında öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalarak puan farkını 1'e indirme fırsatını tepti.

<p>Başakşehir'e şampiyon olması için kalan 2 maçın birini kazanması yetecek.</p>
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Başakşehir'e şampiyon olması için kalan 2 maçın birini kazanması yetecek.

<p>İkinci sıradaki Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise rakibine göre çok daha zor.</p>
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İkinci sıradaki Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise rakibine göre çok daha zor.

<p>Bordo-Mavililer, kalan 2 haftayı galibiyetle kapatıp Başakşehir'in kalan maçlarda 4 puan kaybetmesini bekleyecek.</p>
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Bordo-Mavililer, kalan 2 haftayı galibiyetle kapatıp Başakşehir'in kalan maçlarda 4 puan kaybetmesini bekleyecek.

<p>Bu arada Konyaspor'un Başakşehir'i, Denizlispor'un da Trabzonspor'u yenmesi de küme düşme hattını karıştırdı.</p>
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Bu arada Konyaspor'un Başakşehir'i, Denizlispor'un da Trabzonspor'u yenmesi de küme düşme hattını karıştırdı.

<p>Trabzonspor ise 33. haftada evinde Konyaspor ve son hafta deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.</p>
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Trabzonspor ise 33. haftada evinde Konyaspor ve son hafta deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.

<p>Bu sürpriz sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa potası ile küme düşme hattında oluşan puan durumu şöyle:<br></p>
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Bu sürpriz sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa potası ile küme düşme hattında oluşan puan durumu şöyle:

<p>1- Başakşehir (66 puan)<br></p>
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1- Başakşehir (66 puan)

<p>2- Trabzonspor (62 puan)<br></p>
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2- Trabzonspor (62 puan)

<p>3- Sivasspor (57 puan)</p>
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3- Sivasspor (57 puan)

<p>4- Beşiktaş (56 puan)</p>
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4- Beşiktaş (56 puan)

<p>5- Galatasaray (52 puan)</p>
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5- Galatasaray (52 puan)

<p>6- Alanyaspor (51 puan)</p>
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6- Alanyaspor (51 puan)

<p>7- Fenerbahçe (50 puan)</p>
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7- Fenerbahçe (50 puan)

<p><b>KÜME DÜŞME HATTI </b></p><p>12- Gençlerbirliği (36 puan)</p>
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KÜME DÜŞME HATTI

12- Gençlerbirliği (36 puan)

<p>13- Denizlispor (35 puan)</p>
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13- Denizlispor (35 puan)

<p>14- Konyaspor (33 puan)</p>
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14- Konyaspor (33 puan)

<p>15- Yeni Malatyaspor (32 puan)</p>
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15- Yeni Malatyaspor (32 puan)

<p>16- Çaykur Rizespor (32 puan)</p>
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16- Çaykur Rizespor (32 puan)

<p>17- Kayserispor (32 puan)</p>
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17- Kayserispor (32 puan)

<p>18- Ankaragücü (29 puan)</p>
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18- Ankaragücü (29 puan)

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