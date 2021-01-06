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  • Süper Lig'de tepki çeken hareket! Boğazına tekme atınca direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'de tepki çeken hareket! Boğazına tekme atınca direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'de tepki çeken hareket! Boğazına tekme atınca direkt kırmızı kart gördü
06 Ocak 2021 Çarşamba

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmada Hatayspor kalecisi Munir Mohand Mohamedi'nin gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekti.

<p>Süper Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.  </p>
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Süper Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.  

<p>Başkent ekibi karşılaşmadan Sio ve Piris'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. </p>
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Başkent ekibi karşılaşmadan Sio ve Piris'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. 

<p>Atakaş Hatayspor kalecisi Munir, 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attı ve kırmızı kart gördü.</p>
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Atakaş Hatayspor kalecisi Munir, 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attı ve kırmızı kart gördü.

<p>Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden oldu.</p>
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Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden oldu.

<p>Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme attı.</p>
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Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme attı.

<p>Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını gösterdi.</p>
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Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını gösterdi.

<p>Atışı kullanan Piris skora denge getirdi.</p>
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Atışı kullanan Piris skora denge getirdi.

<p><b>BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!</b><br></p>
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BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

<p>Munir'in kırmızı kart görmesinden sonra kaleye Akın Alkan geçti. Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.</p>
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Munir'in kırmızı kart görmesinden sonra kaleye Akın Alkan geçti. Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

<p>Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.</p>
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Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

<p>Bu görüntü Beinsports'tan alınmıştır</p>
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Bu görüntü Beinsports'tan alınmıştır

<p>Kırmızı kart sonrası yaşananlar...</p>
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Kırmızı kart sonrası yaşananlar...

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