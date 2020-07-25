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Luyindama’nın ayrılma ihtimaline karşın Kaan Ayhan’ı transfer etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, Marcao’yu da satarak, bonservis bedeli ödemeden Ruiz’i renklerine bağlamayı ve böylece hem kâra geçmeyi hem de diğer takviyeler için bütçe yaratmayı hedefliyor.





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