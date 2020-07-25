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Süper Lig'e yabancı olmayan 3 isim Galatasaray yolunda

Süper Lig'e yabancı olmayan 3 isim Galatasaray yolunda
25 Temmuz 2020 Cumartesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de kendisini kanıtlamış yabancı futbolcuların peşinde... İşte o isimler...

<p>Galatasaray’ın transfer gündeminde sadece yerli veya gurbetçi isimler yok. Süper Lig’de kendisini kanıtlayan yabancılar da Cim Bom’un radarına girmiş durumda.</p>
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Galatasaray’ın transfer gündeminde sadece yerli veya gurbetçi isimler yok. Süper Lig’de kendisini kanıtlayan yabancılar da Cim Bom’un radarına girmiş durumda.

<p>Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim’in bir süredir alınmasını istediği Bernard Mensah için bir kez daha Kayserispor’un kapısı çalındı. </p>
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Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim’in bir süredir alınmasını istediği Bernard Mensah için bir kez daha Kayserispor’un kapısı çalındı. 

<p>2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile görüşürken, Beşiktaş’ın Mensah için 1.5 milyon Euro önerdiği ve anında ret cevabı aldığı ortaya çıktı. </p>
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2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile görüşürken, Beşiktaş’ın Mensah için 1.5 milyon Euro önerdiği ve anında ret cevabı aldığı ortaya çıktı. 

<p>Galatasaray’dan istenen para 3.5 milyon Euro. Bu da, Kayseri’nin Mensah için Atletico Madrid’e olan borcunu karşılayacak. </p>
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Galatasaray’dan istenen para 3.5 milyon Euro. Bu da, Kayseri’nin Mensah için Atletico Madrid’e olan borcunu karşılayacak. 

<p>Sarı- Kırmızılılar, Maicon, Belhanda veya Feghouli’nin satışından gelecek parayla bu bedeli ödemeye kararlı.</p>
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Sarı- Kırmızılılar, Maicon, Belhanda veya Feghouli’nin satışından gelecek parayla bu bedeli ödemeye kararlı.

<p><p></p></p><p><b>MUSLERA DÖNENE KADAR...</b></p><p><br></p><p>Kayserispor’un 31 yaşındaki kalecisi Lung da Muslera’nın yokluğunda transferi düşünülen isimlerden.</p>
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MUSLERA DÖNENE KADAR...


Kayserispor’un 31 yaşındaki kalecisi Lung da Muslera’nın yokluğunda transferi düşünülen isimlerden.

<p>Albayrak’ın son görüşmesinde, tecrübeli eldivenin opsiyon maddesine yanaşmadığı öğrenildi.</p>
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Albayrak’ın son görüşmesinde, tecrübeli eldivenin opsiyon maddesine yanaşmadığı öğrenildi.

<p>Kontratı lig bitimiyle sona erecek olan Rumen file bekçisi, Galatasaray’ın hedefindeki bir diğer yabancı. </p>
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Kontratı lig bitimiyle sona erecek olan Rumen file bekçisi, Galatasaray’ın hedefindeki bir diğer yabancı. 

<p>Eğer bu transfer gerçekleşirse yerli kaleci arayışından vazgeçilecek.</p>
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Eğer bu transfer gerçekleşirse yerli kaleci arayışından vazgeçilecek.

<p><b>MARCAO’NUN YERİNE RUİZ</b><br></p><p><br></p><p>Beşiktaş’la yollarını ayıran Victor Ruiz de gündemdeki yerini koruyor.</p>
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MARCAO’NUN YERİNE RUİZ


Beşiktaş’la yollarını ayıran Victor Ruiz de gündemdeki yerini koruyor.

<p>Boşa çıkan 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Galatasaray’ın teklifine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. </p>
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Boşa çıkan 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Galatasaray’ın teklifine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. 

<p>Luyindama’nın ayrılma ihtimaline karşın Kaan Ayhan’ı transfer etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, Marcao’yu da satarak, bonservis bedeli ödemeden Ruiz’i renklerine bağlamayı ve böylece hem kâra geçmeyi hem de diğer takviyeler için bütçe yaratmayı hedefliyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Luyindama’nın ayrılma ihtimaline karşın Kaan Ayhan’ı transfer etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, Marcao’yu da satarak, bonservis bedeli ödemeden Ruiz’i renklerine bağlamayı ve böylece hem kâra geçmeyi hem de diğer takviyeler için bütçe yaratmayı hedefliyor.


Fanatik

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