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  • Süper Lig'e yıldız yağdı! Transfer dönemine Anadolu kulüpleri damga vurdu

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transfer dönemine Anadolu kulüpleri damga vurdu

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transfer dönemine Anadolu kulüpleri damga vurdu
03 Eylül 2020 Perşembe

Transfer döneminde Anadolu kulüpleri dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı başardı. Rizespor ünlü golcü Loic Remy ile anlaşırken uzun süre Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın gündemine gelen Babacar, Alanyaspor'a transfer oldu. İşte yıldız oyuncular...

<p>Süper Lig'de Anadolu kulüpleri transfer dönemine damga vurdu.</p>
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Süper Lig'de Anadolu kulüpleri transfer dönemine damga vurdu.

<p>Türkiye'de büyük kulüplerin transfer listesinde olan yıldız isimler Anadolu kulüpleriyle anlaştı. </p>
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Türkiye'de büyük kulüplerin transfer listesinde olan yıldız isimler Anadolu kulüpleriyle anlaştı. 

<p>Çaykur Rizespor Fransız golcü Loic Remy'yi kadrosuna kattı. </p>
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Çaykur Rizespor Fransız golcü Loic Remy'yi kadrosuna kattı. 

<p>Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon anlan 33 yaşındaki oyuncu Ç. Rizespor ile sözleşme imzaladı</p>
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Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon anlan 33 yaşındaki oyuncu Ç. Rizespor ile sözleşme imzaladı

<p>Alanyaspor fllaş bir transfere imza attı. </p>
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Alanyaspor fllaş bir transfere imza attı. 

<p>Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Khouma Babacar ile sözleşme imzaladı. </p>
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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Khouma Babacar ile sözleşme imzaladı. 

<p>Anyalyaspor ismi yıllardır Türk kulüpleriyle anılan Nuri Şahin ile anlaştı.</p>
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Anyalyaspor ismi yıllardır Türk kulüpleriyle anılan Nuri Şahin ile anlaştı.

<p>Nuri Şahin bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyecek</p>
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Nuri Şahin bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyecek

<p>Uzun yıllar Premier Lig'de oynayan deneyimli oyuncu Aaron Lennon da Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u tercih eden isimlerden biri oldu</p>
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Uzun yıllar Premier Lig'de oynayan deneyimli oyuncu Aaron Lennon da Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u tercih eden isimlerden biri oldu

<p>Başkan Berna Gözbaşı transferi fotoğraf paylaşarak açıkladı.</p>
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Başkan Berna Gözbaşı transferi fotoğraf paylaşarak açıkladı.

<p>Süper Lig'e geçen sezon yükselen Denizlispor ünlü savunma oyuncusu Subotic ile ilgileniyor. </p>
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Süper Lig'e geçen sezon yükselen Denizlispor ünlü savunma oyuncusu Subotic ile ilgileniyor. 

<p>Yıldız oyuncu resmi imzayı henüz atmadı ancak prensipte anlaşma sağlandı.</p>
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Yıldız oyuncu resmi imzayı henüz atmadı ancak prensipte anlaşma sağlandı.

<p>Arjantinli ünlü savunma oyuncusu Ezequiel Garay, uzun süre Galatasaray, Beşiktaş hatta Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için transfer gündemine girmişti.</p>
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Arjantinli ünlü savunma oyuncusu Ezequiel Garay, uzun süre Galatasaray, Beşiktaş hatta Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için transfer gündemine girmişti.

<p>Garay henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Erzurumspor ile anlaştı.</p>
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Garay henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Erzurumspor ile anlaştı.

<p>Benjamin Tetteh'in geçen sezon Galatasaray ile anlaştığı uzun süre yazılmıştı.</p>
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Benjamin Tetteh'in geçen sezon Galatasaray ile anlaştığı uzun süre yazılmıştı.

<p>Sparta Prag'ın 1.93'lük golcüsü bu sezon takımından ayrılma aşamasına geldi ve Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile adı anılıyor.<br></p>
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Sparta Prag'ın 1.93'lük golcüsü bu sezon takımından ayrılma aşamasına geldi ve Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile adı anılıyor.

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