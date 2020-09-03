Süper Lig'de Anadolu kulüpleri transfer dönemine damga vurdu.
Türkiye'de büyük kulüplerin transfer listesinde olan yıldız isimler Anadolu kulüpleriyle anlaştı.
Çaykur Rizespor Fransız golcü Loic Remy'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon anlan 33 yaşındaki oyuncu Ç. Rizespor ile sözleşme imzaladı
Alanyaspor fllaş bir transfere imza attı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Khouma Babacar ile sözleşme imzaladı.
Anyalyaspor ismi yıllardır Türk kulüpleriyle anılan Nuri Şahin ile anlaştı.
Nuri Şahin bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyecek
Uzun yıllar Premier Lig'de oynayan deneyimli oyuncu Aaron Lennon da Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u tercih eden isimlerden biri oldu
Başkan Berna Gözbaşı transferi fotoğraf paylaşarak açıkladı.
Süper Lig'e geçen sezon yükselen Denizlispor ünlü savunma oyuncusu Subotic ile ilgileniyor.
Yıldız oyuncu resmi imzayı henüz atmadı ancak prensipte anlaşma sağlandı.
Arjantinli ünlü savunma oyuncusu Ezequiel Garay, uzun süre Galatasaray, Beşiktaş hatta Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için transfer gündemine girmişti.
Garay henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Erzurumspor ile anlaştı.
Benjamin Tetteh'in geçen sezon Galatasaray ile anlaştığı uzun süre yazılmıştı.
Sparta Prag'ın 1.93'lük golcüsü bu sezon takımından ayrılma aşamasına geldi ve Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile adı anılıyor.