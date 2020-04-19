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Süper Lig'in başlayacağı tarihi ünlü spiker duyurdu!

Süper Lig'in başlayacağı tarihi ünlü spiker duyurdu!
19 Nisan 2020 Pazar

Deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, Spor Toto Süper Lig'in yeniden başlaması halinde Alanya ve Antalya'da oynanmasının planlandığını duyurdu.

<p>Yayıncı kuruluş maç spikeri Ercan Taner sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan Taner: </p>
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Yayıncı kuruluş maç spikeri Ercan Taner sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan Taner: 

<p>'Lig oynanırsa planlanan yerler</p><p><span style='font-size: 1.2rem;'>Alanya ve Antalya...' </span></p>
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'Lig oynanırsa planlanan yerler

Alanya ve Antalya...' 

<p>Maçlar seyircisiz oynanacak </p>
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Maçlar seyircisiz oynanacak 

<p>Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak </p>
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Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak 

<p>Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek </p>
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Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek 

<p>Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim kurulu verecek</p>
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Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim kurulu verecek

<p>Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak</p>
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Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak

<p>Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek</p>
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Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek

<p>Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası...</p>
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Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası...

<p>Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak</p>
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Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak

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