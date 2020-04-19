Yayıncı kuruluş maç spikeri Ercan Taner sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan Taner:
'Lig oynanırsa planlanan yerler
Alanya ve Antalya...'
Maçlar seyircisiz oynanacak
Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak
Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek
Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim kurulu verecek
Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak
Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek
Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası...
Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak