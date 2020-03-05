Sezonun son bölümüne girilirken yakalanan galibiyet serileri şampiyonluk yarışındaki takımlar için kritik öneme sahip. Hal böyleyken biz de sizler için Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serilerini araştırdık.
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Şampiyonluk yarışındaki takımlar, yakaladıkları galibiyet serileriyle sezona damgalarını vurmuş durumdalar. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı ve sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı.
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Bu sezonun ikinci en uzun galibiyet serisi ise şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım olan Sivasspor’a ait. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri sezonun ilk yarısında art arda aldıkları 7 galibiyetle kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı ve şampiyonluk yarışına dahil oldu.
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Başakşehir, 2015/2016 sezonunun son 3 haftası ve 2016/2017 sezonunun ilk 4 haftası olmak üzere üst üste 7 galibiyet aldı. Bu süreçte 12 gol atan Abdullah Avcı’nın öğrencileri kalesinde ise 3 gol gördü.
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Ziya Doğan yönetimindeki Trabzonspor 2003/2004 sezonunda üst üste 11 galibiyet alarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı. 9 maçta 24 gol atıp 6 gol yiyen Trabzonspor, sezonu şampiyon Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.
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Bursaspor Ligde şampiyonluk yaşayan 5. takım olan Bursaspor, aynı zamanda 9 maçlık galibiyet serisiyle lig tarihindeki en uzun 5. galibiyet serisinin de sahibi. Şampiyon olarak tamamladığı 2009/2010 sezonundaki son 3 maçı kazanan Bursaspor, takip eden sezonun ilk 6 maçını da kazanarak 9 maçlık galibiyet serisine ulaştı. O dönem Ertuğrul Sağlam’ın çalıştırdığı ekip, 9 maçta 18 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.
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12 maçlık galibiyet serisine sahip diğer takım ise Fenerbahçe. Christoph Daum yönetiminde 2005/2006 sezonuna 2 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 12 maçın tamamını kazandı. Bu süreçte 30 gol atma başarısı gösteren sarı lacivertliler, rakiplerine 11 gol izni verdi.
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Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisinin sahibi Beşiktaş. 1959/1960 sezonunda Andrea Kutik yönetiminde üst üste 13 maç kazanan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. 13 maçlık seride 25 gol atan ekip, kalesinde sadece 2 gol gördü.