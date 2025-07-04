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  • Suriye yeni döneme yeni sembolle giriyor: 61 yıllık Baas rejimi tarihe karışıyor

Suriye yeni döneme yeni sembolle giriyor: 61 yıllık Baas rejimi tarihe karışıyor

Suriye yeni döneme yeni sembolle giriyor: 61 yıllık Baas rejimi tarihe karışıyor
4 Temmuz 2025 Cuma

Suriye, Baas rejiminin sona ermesinin ardından ulusal kimliğini yeniden tanımlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tanıtılan yeni ulusal logo, ülkenin birliğini ve yeniden doğuşunu simgeliyor. Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı.

<p>Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.</p>
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Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.

<p>Suriye'de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek.</p>
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Suriye'de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek.

<p><b>YENİ DÖNEMİN SİMGESİ: KANATLI ŞAHİN</b></p><p>Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı.<b></b></p>
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YENİ DÖNEMİN SİMGESİ: KANATLI ŞAHİN

Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı.

<p>Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı.</p>
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Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı.

<p>Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı.</p>
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Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

<p><b>CUMHURBAŞKANI ŞARA'DAN BİRLİK VURGUSU</b></p><p>Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, şunları söyledi:</p>
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CUMHURBAŞKANI ŞARA'DAN BİRLİK VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, şunları söyledi:

<p>'Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır.'</p>
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'Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır.'

<p><span >'Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor.' diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.</span></p>
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'Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor.' diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.
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