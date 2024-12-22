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Suriye'deki Deyrizor Askeri Havaalanı görüntülendi

Suriye'deki Deyrizor Askeri Havaalanı görüntülendi
22 Aralık 2024 Pazar

Suriye'de 61 yılın ardından devrilen Baas rejiminden kalma askeri teçhizatın bulunduğu Deyrizor Askeri Havaalanı görüntülendi.

<p>Rejim güçlerinin terk ettiği Deyrizor Havaalanı'nın girişinde devrik lider Beşşar Esed'in fotoğrafının olduğu anıt yer alıyor.</p>
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Rejim güçlerinin terk ettiği Deyrizor Havaalanı'nın girişinde devrik lider Beşşar Esed'in fotoğrafının olduğu anıt yer alıyor.

<p>Havaalanında bazıları hasar alan tank, helikopter ve askeri uçaklar ile uçaklarda kullanılan mühimmatlar bulunuyor.</p>
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Havaalanında bazıları hasar alan tank, helikopter ve askeri uçaklar ile uçaklarda kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

<p>Rejim askerlerinin gözetim kulesi olarak kullandığı düşünülen yapının da yer aldığı havaalanındaki ofislerde çeşitli resmi evrakların dağınık şekilde bırakıldığı görülüyor.</p>
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Rejim askerlerinin gözetim kulesi olarak kullandığı düşünülen yapının da yer aldığı havaalanındaki ofislerde çeşitli resmi evrakların dağınık şekilde bırakıldığı görülüyor.

<p>Deyrizor Askeri Havaalanı, devrik rejim güçlerinin ardından PKK/YPG terör örgütünün eline geçmişti.</p>
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Deyrizor Askeri Havaalanı, devrik rejim güçlerinin ardından PKK/YPG terör örgütünün eline geçmişti.

<p>Daha sonra terör örgütünün temizlenmesiyle rejimi deviren grupların idaresine geçen havaalanı, İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.</p>
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Daha sonra terör örgütünün temizlenmesiyle rejimi deviren grupların idaresine geçen havaalanı, İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.

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