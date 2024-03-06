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Süs havuzunda bulundu! Vatandaşlar ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi

Süs havuzunda bulundu! Vatandaşlar ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi
6 Mart 2024 Çarşamba

Bartın'da yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderleri bulundu.

<p>Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.</p>
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Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

<p>Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.</p>
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Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

<p>İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.</p>
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İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

<p>Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.</p>
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Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.

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