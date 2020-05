10 / 12



'Şu an suyun rengi yeşil. Belki güzel görünebilir ama bu aşırı deterjan kullanımının bir belirtisi. İçeriğindeki kimyasallar alglerin fazla çoğalmasına neden olur ki biz buna alg patlaması deriz. Bundan dolayı nehir şu an yeşil renkli görünüyor. Bu ideal bir durum değildir. Eğer biz o kirleticileri arıtarak nehre verebilirsek nehirden 10 binlerce ton balık elde edebiliriz. Bu Diyarbakır için deyim yerindeyse bir balık tarlasıdır. Halkın besin ihtiyacını, et ihtiyacını da karşılayabiliriz eğer biz nehri temiz tutabilirsek.'