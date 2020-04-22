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Tahliye operasyonları hız kesmeden devam ediyor! Rusya'daki Türk vatandaşları Adana'ya getirildi

Tahliye operasyonları hız kesmeden devam ediyor! Rusya'daki Türk vatandaşları Adana'ya getirildi
22 Nisan 2020 Çarşamba

Rusya'daki 179 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi (AA)

<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Rusya'daki 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.</p>
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Rusya'daki 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.

<p>Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.</p>
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Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

<p>Rusya'dan getirilen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'na gönderildi.</p>
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Rusya'dan getirilen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

<p>Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.</p>
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Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.

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