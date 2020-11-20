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  • Takım arkadaşının üzerine yürüdü! Vedat Muriç kontrolden çıktı, kimse sakinleştiremedi

Takım arkadaşının üzerine yürüdü! Vedat Muriç kontrolden çıktı, kimse sakinleştiremedi

Takım arkadaşının üzerine yürüdü! Vedat Muriç kontrolden çıktı, kimse sakinleştiremedi
20 Kasım 2020 Cuma

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı Vedat Muriç'in son maçta yaptığı kavga olay oldu.

<p>Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriç, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.</p>
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Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriç, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.

<p>Lazio'nun Kosovalı forveti Muriç, dün ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul’a gelen Muriç çifti, kızlarına Leyla ismini koymuştu.</p>
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Lazio'nun Kosovalı forveti Muriç, dün ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul’a gelen Muriç çifti, kızlarına Leyla ismini koymuştu.

<p>Muriç’in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Vedat, eşi Edibe’yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.</p>
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Muriç’in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Vedat, eşi Edibe’yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

<p>Sık sık İstanbul'a gelen ve eşinini doğumu için şu anda da İstanbul'da bulunan Vedat, İtalya kariyerinde ise zor günler yaşamaya devam ediyor.</p>
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Sık sık İstanbul'a gelen ve eşinini doğumu için şu anda da İstanbul'da bulunan Vedat, İtalya kariyerinde ise zor günler yaşamaya devam ediyor.

<p><b>ANCAK İTALYA'DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR </b></p><p>Golcü futbolcu, uzun bir süredir yeni takımında gol atamadığı için kariyerinde zor günler geçirirken yaşadığı bu üzüntü saha içine de yansıdı.</p>
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ANCAK İTALYA'DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Golcü futbolcu, uzun bir süredir yeni takımında gol atamadığı için kariyerinde zor günler geçirirken yaşadığı bu üzüntü saha içine de yansıdı.

<p><b>SİNİRLENDİREN HAREKET </b></p><p>İtalya'da da Kosovalı golcü hakkında hem basın hem de taraftarlar arasında eleştiriler başlarken bu durum Vedat'ı sinirlendirmişe benziyor.</p>
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SİNİRLENDİREN HAREKET

İtalya'da da Kosovalı golcü hakkında hem basın hem de taraftarlar arasında eleştiriler başlarken bu durum Vedat'ı sinirlendirmişe benziyor.

<p>Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.</p>
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Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.

<p><b>TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETTİ </b></p><p><i>opoja.net'in haberine göre </i>Vedat Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.</p>
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TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETTİ

opoja.net'in haberine göre Vedat Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.

<p><b>'BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?' </b></p><p>Vedat müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın <b>üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.</b></p>
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'BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?'

Vedat müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.

<p><b>BÜYÜK KAVGA ÖNLENDİ </b></p><p>Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.</p>
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BÜYÜK KAVGA ÖNLENDİ

Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.

<p><b>SAKİNLEŞMEDİ, DEVAM ETTİ </b></p><p>Arkadaşlarının araya girmesine rağmen Vedat'ın sakinleşmediği ve arkasına dönüp yürürken de el hareketleri ile tepkisine devam ettiği açıklandı.</p>
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SAKİNLEŞMEDİ, DEVAM ETTİ

Arkadaşlarının araya girmesine rağmen Vedat'ın sakinleşmediği ve arkasına dönüp yürürken de el hareketleri ile tepkisine devam ettiği açıklandı.

<p><b>VEDAT İÇİN KRİTİK MAÇ </b></p><p>Golcü futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Muriç'in yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu.</p>
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VEDAT İÇİN KRİTİK MAÇ

Golcü futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Muriç'in yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu.

<p>İtalyan basını ise Vedat'ın ilk 11 için son şansının Crotone maçı olabileceğini, eğer yine Caicedo'nun girip gol atması halinde formayı takım arkadaşına kaptıracağı görüşünde.</p>
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İtalyan basını ise Vedat'ın ilk 11 için son şansının Crotone maçı olabileceğini, eğer yine Caicedo'nun girip gol atması halinde formayı takım arkadaşına kaptıracağı görüşünde.

<p>Vedat Lazio kariyerine istediği gibi başlayamamasının ardından İtalyan taraftarları, Vedat'ın bonservis ücretini eleştirmişti.</p>
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Vedat Lazio kariyerine istediği gibi başlayamamasının ardından İtalyan taraftarları, Vedat'ın bonservis ücretini eleştirmişti.

<p><b>EN PAHALI 3. TRANSFER </b></p><p>Lazio'da sportif direktör Lotito döneminde, sadece Zarate ve Serge Milinkovic-Savic'e Vedat'tan daha fazla bonservis ücreti ödemişti.</p>
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EN PAHALI 3. TRANSFER

Lazio'da sportif direktör Lotito döneminde, sadece Zarate ve Serge Milinkovic-Savic'e Vedat'tan daha fazla bonservis ücreti ödemişti.

<p><b>284 DAKİKADA 0 KATKI </b></p><p>Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 284 dakika sahada kalan Muriç, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.</p>
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284 DAKİKADA 0 KATKI

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 284 dakika sahada kalan Muriç, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.

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