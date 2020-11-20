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'BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?'

Vedat müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.