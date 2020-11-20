Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriç, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.
Lazio'nun Kosovalı forveti Muriç, dün ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul’a gelen Muriç çifti, kızlarına Leyla ismini koymuştu.
Muriç’in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Vedat, eşi Edibe’yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Sık sık İstanbul'a gelen ve eşinini doğumu için şu anda da İstanbul'da bulunan Vedat, İtalya kariyerinde ise zor günler yaşamaya devam ediyor.
ANCAK İTALYA'DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Golcü futbolcu, uzun bir süredir yeni takımında gol atamadığı için kariyerinde zor günler geçirirken yaşadığı bu üzüntü saha içine de yansıdı.
SİNİRLENDİREN HAREKET
İtalya'da da Kosovalı golcü hakkında hem basın hem de taraftarlar arasında eleştiriler başlarken bu durum Vedat'ı sinirlendirmişe benziyor.
Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.
TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETTİ
opoja.net'in haberine göre Vedat Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.
'BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?'
Vedat müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.
BÜYÜK KAVGA ÖNLENDİ
Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.
SAKİNLEŞMEDİ, DEVAM ETTİ
Arkadaşlarının araya girmesine rağmen Vedat'ın sakinleşmediği ve arkasına dönüp yürürken de el hareketleri ile tepkisine devam ettiği açıklandı.
VEDAT İÇİN KRİTİK MAÇ
Golcü futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Muriç'in yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu.
İtalyan basını ise Vedat'ın ilk 11 için son şansının Crotone maçı olabileceğini, eğer yine Caicedo'nun girip gol atması halinde formayı takım arkadaşına kaptıracağı görüşünde.
Vedat Lazio kariyerine istediği gibi başlayamamasının ardından İtalyan taraftarları, Vedat'ın bonservis ücretini eleştirmişti.
EN PAHALI 3. TRANSFER
Lazio'da sportif direktör Lotito döneminde, sadece Zarate ve Serge Milinkovic-Savic'e Vedat'tan daha fazla bonservis ücreti ödemişti.
284 DAKİKADA 0 KATKI
Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 284 dakika sahada kalan Muriç, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.