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Takım ligde kalırsa arabamı hediye edeceğim demişti! 'Anahtarı kasaya bıraktım'

Takım ligde kalırsa arabamı hediye edeceğim demişti! 'Anahtarı kasaya bıraktım'
09 Temmuz 2020 Perşembe

HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, küme düşmeme durumunda takıma ilginç bir hediye de bulunacağını açıkladı.

<p>HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımın küme düşmemesi durumunda kendi şahsi aracını satıp takıma bağışlayacağını açıkladı. </p>
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HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımın küme düşmemesi durumunda kendi şahsi aracını satıp takıma bağışlayacağını açıkladı. 

<p>Kayserispor Süper Lig'de son sırada yer alırken yönetim değişikliği olmuştu. </p>
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Kayserispor Süper Lig'de son sırada yer alırken yönetim değişikliği olmuştu. 

<p>Seçimlerin yapıldığı kulüpte bir ilk yaşanmıştı. </p>
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Seçimlerin yapıldığı kulüpte bir ilk yaşanmıştı. 

<p>Süper Lig'de ve Kayserispor'da ilk kez bir kadın başkan seçilmiş, Berna Gözbaşı Kayserispor'un yeni başkanı olmuştu. </p>
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Süper Lig'de ve Kayserispor'da ilk kez bir kadın başkan seçilmiş, Berna Gözbaşı Kayserispor'un yeni başkanı olmuştu. 

<p>Kulübe geldiği tarihten itirabaren Kayserispor'u toparlamayı başaran Başakn Berna Gözbaşı son olarak Beşiktaş galibiyetiyle nefes aldı. </p>
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Kulübe geldiği tarihten itirabaren Kayserispor'u toparlamayı başaran Başakn Berna Gözbaşı son olarak Beşiktaş galibiyetiyle nefes aldı. 

<p>Kayserispor 30. haftada 31 puanla 15. sırada kendisine yer buldu. </p>
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Kayserispor 30. haftada 31 puanla 15. sırada kendisine yer buldu. 

<p>Yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte Recep Mamur Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda  Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulunmuştu. </p>
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Yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte Recep Mamur Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda  Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulunmuştu. 

<p><b>'TAKIM LİGDE KALIRSA SPOR ARABAMI KULÜBE HEDİYE EDECEĞİM'</b><br></p><p><br></p>
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'TAKIM LİGDE KALIRSA SPOR ARABAMI KULÜBE HEDİYE EDECEĞİM'


<p>Tokgöz, takımın ligde kalması durumunda 2,5 milyon TL değerindeki otomobilini kulübe hediye edeceğini ifade etmişti.</p>
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Tokgöz, takımın ligde kalması durumunda 2,5 milyon TL değerindeki otomobilini kulübe hediye edeceğini ifade etmişti.

<p>Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tokgöz, anahtarı kasaya bıraktığını açıkladı. </p>
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Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tokgöz, anahtarı kasaya bıraktığını açıkladı. 

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