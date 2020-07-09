HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımın küme düşmemesi durumunda kendi şahsi aracını satıp takıma bağışlayacağını açıkladı.
Kayserispor Süper Lig'de son sırada yer alırken yönetim değişikliği olmuştu.
Seçimlerin yapıldığı kulüpte bir ilk yaşanmıştı.
Süper Lig'de ve Kayserispor'da ilk kez bir kadın başkan seçilmiş, Berna Gözbaşı Kayserispor'un yeni başkanı olmuştu.
Kulübe geldiği tarihten itirabaren Kayserispor'u toparlamayı başaran Başakn Berna Gözbaşı son olarak Beşiktaş galibiyetiyle nefes aldı.
Kayserispor 30. haftada 31 puanla 15. sırada kendisine yer buldu.
Yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte Recep Mamur Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulunmuştu.
'TAKIM LİGDE KALIRSA SPOR ARABAMI KULÜBE HEDİYE EDECEĞİM'
Tokgöz, takımın ligde kalması durumunda 2,5 milyon TL değerindeki otomobilini kulübe hediye edeceğini ifade etmişti.
Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tokgöz, anahtarı kasaya bıraktığını açıkladı.