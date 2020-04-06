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Kendisi de ormanda kuzugöbeği mantarı arayan Hilmi Çelik 'Bugün bayağı bir gezdim, 3-4 koruya girdim. Yeni yeni çıkmaya başladığı için yarım kilo kadar ancak bulabildim. Şu zaman daha fazla çıkmamış. Kuzugöbeği mantarı doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir bu mantarın. Bağışıklık sistemine faydası var. Ben bunu köylerden toplatıyorum. Şu an da istek çok. Dışardan da telefonla talep geliyor. Tezgaha koyduğum zaman 15-20 dakika içerisinde satıyorum. Çok faydalı bir şey. Bu mantarı kendim de topluyorum ve tüketiyorum. Çok faydalı. Yemeyenlere de yemesini tavsiye ederim” dedi.