10 / 16



'ŞAMPİYONU HAKEM BELİRLEYECEK'



İşin kolayını bulmuşlar, büyük takımlar iyi giderse bize bir şey olmaz demişler. Fırat'a da olmaz, bu hakeme de olmaz, Beşiktaş lehine hata yapana da olmaz. Serdar Tatlı belki düzeltir diyorduk, o da beceremedi. Kim şampiyon olursa olsun, 34 haftalık periyotlar için eskiden normal derdim, oyun ile şampiyon belirleniyor derdim ama sezonu hakemler belirleyecek ve komiteler. Tahkim'i, disiplini, federasyonu, hakemi, VAR'ı, AVAR'ı, kılı, tüyü neyse...