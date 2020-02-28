İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2473
  • EURO
    6,88
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105994

Taraftarın kabusu oldu

Taraftarın kabusu oldu
28 Şubat 2020 Cuma

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius'a taraftardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden Loris Karius'a, Alanyaspor karşısında Fernandes'ten yediği gol sonrasında da büyük tepki vardı.
1
/
10

Beşiktaş'ta son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden Loris Karius'a, Alanyaspor karşısında Fernandes'ten yediği gol sonrasında da büyük tepki vardı.

2
/
10

3
/
10

4
/
10

5
/
10

6
/
10

7
/
10

8
/
10

9
/
10

10
/
10

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.