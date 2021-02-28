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0-0 biten ve olumsuz hücum istatistikleri ile tarihe geçen maç sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Antalyaspor - Başakşehir maçı son yılların en zevksiz maçlarından birisi olarak yorumlanırken bu karşılaşma dünya basınının da dikkatini çekti.