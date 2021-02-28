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  • Tarihe geçen Antalyaspor - Başakşehir maçına tüm dünya şaşırdı! 'Bu nasıl bir maç?' Portekiz, İngiltere...

Tarihe geçen Antalyaspor - Başakşehir maçına tüm dünya şaşırdı! 'Bu nasıl bir maç?' Portekiz, İngiltere...

Tarihe geçen Antalyaspor - Başakşehir maçına tüm dünya şaşırdı! 'Bu nasıl bir maç?' Portekiz, İngiltere...
28 Şubat 2021 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Antalyaspor ile Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığı maç dünya basınının dikkatini çekti. İşte Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maç hakkında yorumlar...

<p>Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta oldukça dikkat çeken istatistikler meydana geldi.</p>
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta oldukça dikkat çeken istatistikler meydana geldi.

<p><br></p><p>90 dakika boyunca iki takım da kaleye isabetli şut çekemezken toplam 3 şut denediler. Bu 3 şut ise ceza sahasının dışından geldi ve rakip kalede tehlike yaratmadı.</p>
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90 dakika boyunca iki takım da kaleye isabetli şut çekemezken toplam 3 şut denediler. Bu 3 şut ise ceza sahasının dışından geldi ve rakip kalede tehlike yaratmadı.

<p>Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor, böylece kaybetmeme serisini 11 maça çıkartırken son 5 maçını beraberlikle sonuçlandırdı. Aykut Kocaman ise Başakşehir'deki ilk puanını aldı.</p>
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Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor, böylece kaybetmeme serisini 11 maça çıkartırken son 5 maçını beraberlikle sonuçlandırdı. Aykut Kocaman ise Başakşehir'deki ilk puanını aldı.

<p><br></p><p>Antalyaspor'un gol beklentisi 0.03, Başakşehir'in ise 0.05'te kalırken Antalya'da oynanan maç, 2014/15 sezonundan bu yana en az şut çekilen maç olarak tarihe geçti.</p>
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Antalyaspor'un gol beklentisi 0.03, Başakşehir'in ise 0.05'te kalırken Antalya'da oynanan maç, 2014/15 sezonundan bu yana en az şut çekilen maç olarak tarihe geçti.

<p><b>İSABETLİ ORTA YOK </b></p><p>Antalyaspor 10, Başakşehir ise 8 orta denemesi yaparken iki takım, 90 dakika boyunca isabetli bir orta bulamadı.</p>
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İSABETLİ ORTA YOK

Antalyaspor 10, Başakşehir ise 8 orta denemesi yaparken iki takım, 90 dakika boyunca isabetli bir orta bulamadı.

<p>0-0 biten ve olumsuz hücum istatistikleri ile tarihe geçen maç sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Antalyaspor - Başakşehir maçı son yılların en zevksiz maçlarından birisi olarak yorumlanırken bu karşılaşma dünya basınının da dikkatini çekti.</p>
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0-0 biten ve olumsuz hücum istatistikleri ile tarihe geçen maç sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Antalyaspor - Başakşehir maçı son yılların en zevksiz maçlarından birisi olarak yorumlanırken bu karşılaşma dünya basınının da dikkatini çekti.

<p><b>'BİR DE ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINA BAKIN!'</b><br></p><p>Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini paylaşırken 'Porto - Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor - Başakşehir maçına bakın!' paylaşımını yaptı.</p>
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'BİR DE ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINA BAKIN!'

Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini paylaşırken 'Porto - Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor - Başakşehir maçına bakın!' paylaşımını yaptı.

<p><b>'İZLEDİĞİM EN KÖTÜ MAÇ' </b></p><p>Twitter'da da maçla ilgili birçok yorum yapılırken 'Süper Lig'de izlediğim en kötü maç', 'Bu maçın özeti bile verilmez' sözleri kullanıldı.</p>
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'İZLEDİĞİM EN KÖTÜ MAÇ'

Twitter'da da maçla ilgili birçok yorum yapılırken 'Süper Lig'de izlediğim en kötü maç', 'Bu maçın özeti bile verilmez' sözleri kullanıldı.

<p><br></p><p>İngiltere'de de 'şutsuz' karşılaşma dikkat çekerken 'Bu Başakşehir takımı, Premier Lig ikincisi Manchester United'ı nasıl yendi?' yorumu yapıldı, 'Mesut Özil'in oynadığı lig bu mu?' sözleri dikkat çekti.</p>
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İngiltere'de de 'şutsuz' karşılaşma dikkat çekerken 'Bu Başakşehir takımı, Premier Lig ikincisi Manchester United'ı nasıl yendi?' yorumu yapıldı, 'Mesut Özil'in oynadığı lig bu mu?' sözleri dikkat çekti.

<p>The xG Philosophy isimli hesabın Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini verdiği paylaşıma İngiliz taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken 'Tüm zamanların en kötü futbol maçı!', 'Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?' şeklinde yorumlar konuşuldu.</p>
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The xG Philosophy isimli hesabın Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini verdiği paylaşıma İngiliz taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken 'Tüm zamanların en kötü futbol maçı!', 'Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?' şeklinde yorumlar konuşuldu.

<p>Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Güntekin Onay ise 'Bu kadar yatırım bunun için mi? Maç seyrederken çok daha fazlasını bekliyoruz' dedi.</p>
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Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Güntekin Onay ise 'Bu kadar yatırım bunun için mi? Maç seyrederken çok daha fazlasını bekliyoruz' dedi.

<p>Tugay Kerimoğlu ise 'Saygısızlık etmek istemem ama maçı izlerken bir ara odadan çıktım' sözlerini kullandı.</p>
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Tugay Kerimoğlu ise 'Saygısızlık etmek istemem ama maçı izlerken bir ara odadan çıktım' sözlerini kullandı.

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