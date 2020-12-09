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  • Tarihi anlar! PSG - Başakşehir maçı böyle başladı, Webo gözyaşlarını tutamadı

Tarihi anlar! PSG - Başakşehir maçı böyle başladı, Webo gözyaşlarını tutamadı

Tarihi anlar! PSG - Başakşehir maçı böyle başladı, Webo gözyaşlarını tutamadı
09 Aralık 2020 Çarşamba

4. hakemin ırkçılığı nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Başakşehir maçı, 14. dakikadan tekrar başladı. Parc des Princes Stadı'nda tarihi anlar yaşandı.

<p>Dün akşamki ırkçı sözler nedeniyle ertelenen ve bu akşam kaldığı yerden devam eden PSG - Başakşehir maçı öncesinde Parc des Princes Stadı'nda tarihi anlar yaşandı.</p>
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Dün akşamki ırkçı sözler nedeniyle ertelenen ve bu akşam kaldığı yerden devam eden PSG - Başakşehir maçı öncesinde Parc des Princes Stadı'nda tarihi anlar yaşandı.

<p>Şampiyonlar Ligi'nin tüyleri diken diken eden müziğinden sonra iki takım oyuncuları karışık şekilde orta saha yuvarlağının etrafında toplanıp diz çöktüler ve yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto ettiler.</p>
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Şampiyonlar Ligi'nin tüyleri diken diken eden müziğinden sonra iki takım oyuncuları karışık şekilde orta saha yuvarlağının etrafında toplanıp diz çöktüler ve yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto ettiler.

<p>Bu harekete hakemler de katıldı.</p>
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Bu harekete hakemler de katıldı.

<p>Seremoni esnasında Pierre Webo da gözyaşlarına engel olamadı.</p>
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Seremoni esnasında Pierre Webo da gözyaşlarına engel olamadı.

<p>İşte PSG - Başakşehir maçı öncesi Parc des Princes Stadı'ndan kareler...</p>
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İşte PSG - Başakşehir maçı öncesi Parc des Princes Stadı'ndan kareler...

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