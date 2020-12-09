Dün akşamki ırkçı sözler nedeniyle ertelenen ve bu akşam kaldığı yerden devam eden PSG - Başakşehir maçı öncesinde Parc des Princes Stadı'nda tarihi anlar yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'nin tüyleri diken diken eden müziğinden sonra iki takım oyuncuları karışık şekilde orta saha yuvarlağının etrafında toplanıp diz çöktüler ve yumruklarını havaya kaldırarak ırkçılığı protesto ettiler.
Bu harekete hakemler de katıldı.
Seremoni esnasında Pierre Webo da gözyaşlarına engel olamadı.
İşte PSG - Başakşehir maçı öncesi Parc des Princes Stadı'ndan kareler...