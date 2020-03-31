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'İstiyoruz ki en kısa sürede bu virüs ortadan kalksın. İnsanlar bunun için üzerine ne düşüyorsa yapması gerekir. Bu sorumluluk bilincinde hareket edilmeli. Temennimiz Rabb'imin yardımıyla bu virüsü ortadan kalkması ve toplumun feraha kavuşması.'