Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti.
İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenler ile yabancı turistlerin de uğrak noktası olan tarihi yarımadada ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile müze ve camileri gezdi.
Ziyaretçilerin bazıları banklarda ve çimenlerde oturarak güzel havanın tadını çıkarınken, bir kısmı da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
'Bayramda özellikle İstanbul'un nasıl olduğunu merak ettik'
Sultanahmet Meydanı'na Esenyurt'tan geldiklerini belirten bir vatandaş, gezebilmek için kurban kesim işini bayramın ilk günü hallettiklerini söyledi.