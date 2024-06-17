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Tarihi yarımadada Kurban Bayramı yoğunluğu: Vatandaşlar müze ve camileri gezdi

Tarihi yarımadada Kurban Bayramı yoğunluğu: Vatandaşlar müze ve camileri gezdi
17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, tarihi yarımadanın bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

<p>Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti.</p>
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Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti.

<p>İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenler ile yabancı turistlerin de uğrak noktası olan tarihi yarımadada ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile müze ve camileri gezdi.</p>
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İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenler ile yabancı turistlerin de uğrak noktası olan tarihi yarımadada ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile müze ve camileri gezdi.

<p>Ziyaretçilerin bazıları banklarda ve çimenlerde oturarak güzel havanın tadını çıkarınken, bir kısmı da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.</p>
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Ziyaretçilerin bazıları banklarda ve çimenlerde oturarak güzel havanın tadını çıkarınken, bir kısmı da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

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<p><b>'Bayramda özellikle İstanbul'un nasıl olduğunu merak ettik'</b></p><p>Sultanahmet Meydanı'na Esenyurt'tan geldiklerini belirten bir vatandaş, gezebilmek için kurban kesim işini bayramın ilk günü hallettiklerini söyledi.</p>
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'Bayramda özellikle İstanbul'un nasıl olduğunu merak ettik'

Sultanahmet Meydanı'na Esenyurt'tan geldiklerini belirten bir vatandaş, gezebilmek için kurban kesim işini bayramın ilk günü hallettiklerini söyledi.

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