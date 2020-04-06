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'Bir çocuk yürürken ayakkabılarını koltuğunun altında taşırdı. Ayağına dikken battığında 'ayağım delindi ama ayakkabıma bir şey olmadı' diye seviniyordu. O kadar fakirlik vardı.' diyen Burulay, şunları kaydetti:

'Hayvan yününden yapılan kıyafetleri giyiyorduk. Yiyecek de azdı, sürekli açtık, bir şey yoktu. Bir keresinde köyün yakınındaki dağda görevli askerlere balık götürdük, askerlerin komutanı balık karşılığında 3 hayvan yükü buğday verdi. Köyümüz o yıl komutanın verdiği 3 yük buğday ile idare etti.'