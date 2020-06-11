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Çalıştığım çok iyi teknik dirketörler var. Unai Emery çok iyiydi, Fiorentine ve Galatasaray'da Cesare Prandelli ile çalıştım. Prandelli'den taktiksel olarak çok şey öğrendim, o bir taktik dahisi. Scolari ile çalıştım, Scolari için ne denebilir ki, Dünya Kupası var. Tanrıya şükürler olsun ki beni anlayan hocalarla çalıştım. Inter'de birlikte çalıştığım Mancini de futbol hakkında çok şey bilen bir hoca. Bir teknik direktör seçmem zor, hepsi çok iyiydi.