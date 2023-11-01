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TCG Anadolu gemisi ziyarete açıldı

TCG Anadolu gemisi ziyarete açıldı
1 Kasım 2023 Çarşamba

Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyarete açıldı.

<p>Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler, saat 10.00'dan itibaren güvenlik kontrolünden geçti.</p>
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler, saat 10.00'dan itibaren güvenlik kontrolünden geçti.

<p>Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilerden Hasan Dereli, AA muhabirine, eski bir tersane personeli olduğunu söyledi.</p>
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Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilerden Hasan Dereli, AA muhabirine, eski bir tersane personeli olduğunu söyledi.

<p>1980-1990 yılları arasında mekanik üzerine çalıştığını dile getiren Dereli, 'Şu an gemiye bakıp kontrol edeceğim. O zamandan bu zamana bir değişiklik var mı, yok mu diye bakacağım. Biz o zaman 300 personelle 6 ayda bir gemi bitirebiliyorduk.' dedi.</p>
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1980-1990 yılları arasında mekanik üzerine çalıştığını dile getiren Dereli, 'Şu an gemiye bakıp kontrol edeceğim. O zamandan bu zamana bir değişiklik var mı, yok mu diye bakacağım. Biz o zaman 300 personelle 6 ayda bir gemi bitirebiliyorduk.' dedi.

<p>Çocukları ve torunlarıyla Sarayburnu'na gelen Aysel Çevik, yerli ve milli gemi TCG'yi ziyaret edecekleri için memnun olduklarını söyledi.</p>
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Çocukları ve torunlarıyla Sarayburnu'na gelen Aysel Çevik, yerli ve milli gemi TCG'yi ziyaret edecekleri için memnun olduklarını söyledi.

<p>Ziyaretçilerden Şinasi Kılıç, gemiyi göreceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, 'İçeriye bir an önce girip göreyim diye sabırsızlanıyorum. Eşim rahatsız olduğu için tek ziyarete geldim.' diye konuştu.</p>
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Ziyaretçilerden Şinasi Kılıç, gemiyi göreceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, 'İçeriye bir an önce girip göreyim diye sabırsızlanıyorum. Eşim rahatsız olduğu için tek ziyarete geldim.' diye konuştu.

<p>Okul arkadaşlarıyla gemiyi ziyaret eden lise öğrencisi Bilal Satıcı ise yerli ve milli TCG'yi çok beğendiklerine dikkati çekerek, özellikle uçakların çok güzel olduğunu kaydetti.</p>
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Okul arkadaşlarıyla gemiyi ziyaret eden lise öğrencisi Bilal Satıcı ise yerli ve milli TCG'yi çok beğendiklerine dikkati çekerek, özellikle uçakların çok güzel olduğunu kaydetti.

<p>Enes Somsa da gemiyi tekrar ziyaret etmeyi düşündüklerini anlatarak, 'Çok beğendik. Gurur verici bir gemi.' şeklinde konuştu.</p><p>TCG Anadolu gemisi, yarın saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.</p>
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Enes Somsa da gemiyi tekrar ziyaret etmeyi düşündüklerini anlatarak, 'Çok beğendik. Gurur verici bir gemi.' şeklinde konuştu.

TCG Anadolu gemisi, yarın saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

<p><b>- TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ</b><br></p><p><b><br></b></p><p>Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.</p><p>Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.</p>
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- TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ


Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

<p>Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.</p><p>TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.</p>
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Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

<p>27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.</p><p>Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.</p><p>TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.</p>
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27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.
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