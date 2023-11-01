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1980-1990 yılları arasında mekanik üzerine çalıştığını dile getiren Dereli, 'Şu an gemiye bakıp kontrol edeceğim. O zamandan bu zamana bir değişiklik var mı, yok mu diye bakacağım. Biz o zaman 300 personelle 6 ayda bir gemi bitirebiliyorduk.' dedi.