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TCG Anadolu'nun İspanyol ikizi havadan görüntülendi!

TCG Anadolu'nun İspanyol ikizi havadan görüntülendi!
17 Nisan 2024 Çarşamba

TCG Anadolu ile aynı sınıfta olan İspanya Donanması'na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na havadan görüntülendi. Geminin üzerinde yer alan uçak ve helikopterler dikkat çekti.

<p>İspanya Donanması'nda görevli stratejik önemi olan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul'a geldi. </p>
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İspanya Donanması'nda görevli stratejik önemi olan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul'a geldi.

<p>Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti' gemilerinin eşlik ettiği Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.</p>
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Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti' gemilerinin eşlik ettiği Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

<p>Yanından geçen yolcu gemileri ile birlikte havadan görüntülenen geminin büyüklüğü gözler önüne serildi. </p>
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Yanından geçen yolcu gemileri ile birlikte havadan görüntülenen geminin büyüklüğü gözler önüne serildi.

<p>Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya'nın amfibi gemisi, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. </p>
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Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya'nın amfibi gemisi, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

<p>202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor. </p>
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202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor.

<p>Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.</p>
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Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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