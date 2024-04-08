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  • TCG KINALIADA korveti, Japonya Seyri için Foça Limanı'ndan törenle uğurlandı

TCG KINALIADA korveti, Japonya Seyri için Foça Limanı'ndan törenle uğurlandı

TCG KINALIADA korveti, Japonya Seyri için Foça Limanı'ndan törenle uğurlandı
8 Nisan 2024 Pazartesi

TCG KINALIADA korveti, iştirak edeceği Japonya Seyri ve icra edeceği görevler için Foça Limanı'ndan törenle uğurlandı.

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