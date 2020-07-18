Suriye’nin kuzeydoğusunda konuşanmış olan ABD güçleri, Simelka Sınır Kapısı yakınlarında Rus güçleriyle burun buruna geldi. ABD güçlerinin Rus devriyesinin geçişine izin vermemesi tansiyonu yükseltti.
Olay, Suriye’nin Haseke kentine bağlı Tel Tamir beldesinde ABD güçleri ile Suriye hükümet güçleri arasında yaşanan sürtüşmeden birkaç gün sonra geldi.
6 araçtan oluşan Rus askeri polis devriyesi, savaş helikopterlerinin eşliğinde önceki gün sabah saatlerinde Kamışlı’dan hareket ederek Simelka Sınır Kapısı’na yöneldi.
Rus devriyesi, Malikiye’nin (Derik) batısında ABD ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin iniş pisti olarak kullandığı Ez-Zirai Havalimanı yakınlarındaki Şeker Hac köyünden geçişi sırasında ABD devriyesi tarafından durduruldu.
ABD güçlerinin geçişe izin vermemesi üzerine Rus devriyesi yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki asfaltlanmamış tali yola sapmak zorunda kaldı.
Ancak ABD askerleri otoban üzerinden Rus devriyesini takibe başladı.
Rus askeri araçları Ayn Tavil köyündeki yol ayrımına geldiğinde, ABD devriyesi tarafından engellendi. Bunun üzerine Rus devriyesi, hareket noktası olan Kamışlı’ya döndü.
ABD devriyesinin son günlerde düzenli olarak Derik beldesinde ana yol ve tali yolların ayrıldığı noktaya gelerek Rus devriyesini beklediği aktarıldı.
Suriye hükümet güçlerine bağlı araçlar, geçen hafta Pazartesi günü, SDG’nin kontrolündeki bölgeyi birbirinden ayıran temas hattında devriye gezen ABD askeri araçlarını durdurmuştu.
Askeri güçler Haseke’nin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tel Tamir Beldesi’nin batı kırsalındaki Mensef köyünde ABD askerlerinin yolunu keserek, üslerine dönmelerini istemişti.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, ABD’li askerlerin yüzüne karşı bağıran Suriyeli bir subay “Onlara, eğer yarın dönerlerse içindekilerle birlikte devriyeyi yakacağımı açıklıyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Olaydan sonraki gün Tel Tamir’de bulunan Rus üssünde üçlü toplantı düzenlendi. Toplantıya Rus yetkililer ile Suriyeli subaylar katıldı.
Taraflar, Mensef köyündeki askeri noktanın bir hafta içinde boşaltılmasına karar vererek temas hattındaki sivillerin zarar görmemesi ve geçişlerine izin verilmesi noktasında uzlaştı.
Suriye’nin kuzeydoğusunu denetimi altında tutan SDG’nin bölgesinde 600 civarında ABD askeri görev yapıyor. Bu askerlerin bölgede ne kadar kalacağı belli değil.
Al-Monitor’un aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG unsurlarının DEAŞ ile mücadeleyi giderek kendi başlarına daha fazla yürütebilir hale geldiğini düşünüyor.
Bununla beraber SDG bölgesini muhafaza edecek herhangi anlaşma yok ve Esad rejimi de bu bölgenin özerkliğine karşı.
Amerikalı yetkililer, YPG’nin siyasi kanadı PYD ile Barzani yönetimine yakın Kürt Ulusal Konseyi arasında bir yakınlaşma için çaba sarf ediyor.
ABD’liler böyle bir yakınlaşmanın YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki etkisini zayıflatarak, Türkiye’nin de endişelerini azaltabileceğini iddia ediyor.
(MİLLİYET)