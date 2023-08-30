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Şevval Tufan ise özelikle HÜRKUŞ ve AKINCI gibi yerli ve milli imkanlarla tasarlanan ürünleri görmek için festivale geldiğini dile getirdi.

HÜRKUŞ'un yerli imkanlarla geliştirilmesinin gurur verici olduğuna işaret eden Tufan, 'Semalarımızda yerli ve milli bir uçağımızın olması çok değerli bir şey. Bu tür festivallerde de özellikle bizim gibi gençlerin bu tarz üretimleri görmesi, bizi çok motive ediyor. Biz var oldukça böyle üretimler de var olacak diye düşünüyorum.'